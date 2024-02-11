Bella Hadid sosyal medyayı salladı! Beyaz elbisesinin altına hiçbir şey giymedi

Bir yıldır gözlerden uzak yaşayan Bella Hadid bir döndü pir döndü. Bir süredir Lyme hastalığı yüzünden mesleğinden uzak kalan Bella Hadid modelliğe geri döndü...

Ünlü model hem Instagram paylaşımıyla hem de yeni çekimiyle ortalığı yıktı geçti. Beyaz mini elbisesiyle çekimde pozlar veren Hadid sütyensiz tarzıyla yine adından söz ettirdi.

Bella Hadid'in pozları "Kraliçe geri döndü" dedirtti.

Kız kardeşi Gigi Hadid’le birlikte 2010’lardan beri podyumlarda adeta fırtınalar estiren başarılı model Bella Hadid sürekli göz önünde yaşadığı pırıltılı hayatına rağmen 15 yıldan fazladır Lyme hastalığının pençesinde.

Mesleği yüzünden oradan oraya koşturan hatta sürekli dünyayı gezen Bella Hadid günde 15 saate varan çalışma süreleri yüzünden perişan olduğunu, Lyme hastalığının da yeniden alevlendiğini söyleyerek geçen yılın ortasında mesleğine ara verdiğini söylemişti.







