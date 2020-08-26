Bella Thorne 2 milyon dolar kazandı! +18 videolar için harcayacak

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bella Thorne yeni bir iş için kollara sıvadı. Bella Thorne, 18 yaş sınırlı OnlyFans'daki sayfasından 2 milyon dolar kazandığını açıkladı.



Cesur girişimleriyle bilinen Thorne OnlyFans için Sean Baker ile bir işbirliğine odaklandığını söyledi. Bella yaptığı açıklamada aylık 20 dolarlık bir ücretle bir sayfaya başladığı sitede bir sanatçı olmanın getirdiği yaşam tarzlarını ve sınırları keşfedeceğini söyledi.

18+ film üretiminde daha yaratıcı içerikler sunulmasına katkıda bulunacak olan Bella Thorne kazandığı parayı da yine buraya aktaracak.



Ünlü oyuncu daha önce de 18+ (yetişkinler için) filmleri yayınlayan bir site için senaryosunu da kendi yazdığı bir filmde görev almıştı.

