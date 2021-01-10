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Bella Thorne ailesiyle tatilde! Bikini üstü küçük geldi

10.01.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Bella Thorne ailesiyle tatilde! Bikini üstü küçük geldi

Her paylaşımıyla olay olan Bella Thorne şu sıralar ailesiyle Meksika'da tatil yapıyor. Genç oyuncunun tatil paylaşımları gündemde...

Yıl boyunca iddialı pozlarıyla gündeme gelen Bella Thorne 2021'e de bomba gibi başladı. Thorne geçtiğimiz gün küçük gelen bikinisiyle çektiği pozları paylaşmış ve tepki çekmişti.

Gelen tepkileri umursamayan Thorne tatilden paylaşımlarına devam ediyor. Ailesiyle Meksika'da olan Bella Thorne tekne pozlarıyla dikkat çekti.

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Thorne yıl boyunca kazandığı parayı ailesi ve sevgilisiyle pahalı bir tatile yatırdı. Thorne geçtiğimiz günlerde bikini altının küçük gelmesi ve cinsel organının görünmesini önemsemezken bu sefer de bikini üstüyle dikkat çekti. Ancak bu tarz tepki çeken durumlar genç oyuncunun umurunda olmuyor.

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Hayalinin böyle bir tatil olduğunu söyleyen genç oyuncu OnlyFans sitesinde 24 saat içinde 1 milyon dolar kazanarak rekor kırmıştı.

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