Bella Thorne ailesiyle tatilde! Bikini üstü küçük geldi

Yıl boyunca iddialı pozlarıyla gündeme gelen Bella Thorne 2021'e de bomba gibi başladı. Thorne geçtiğimiz gün küçük gelen bikinisiyle çektiği pozları paylaşmış ve tepki çekmişti.

Gelen tepkileri umursamayan Thorne tatilden paylaşımlarına devam ediyor. Ailesiyle Meksika'da olan Bella Thorne tekne pozlarıyla dikkat çekti.

Thorne yıl boyunca kazandığı parayı ailesi ve sevgilisiyle pahalı bir tatile yatırdı. Thorne geçtiğimiz günlerde bikini altının küçük gelmesi ve cinsel organının görünmesini önemsemezken bu sefer de bikini üstüyle dikkat çekti. Ancak bu tarz tepki çeken durumlar genç oyuncunun umurunda olmuyor.

Hayalinin böyle bir tatil olduğunu söyleyen genç oyuncu OnlyFans sitesinde 24 saat içinde 1 milyon dolar kazanarak rekor kırmıştı.



