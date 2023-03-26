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Bella Thorne bornozla küvet başında! Frikik vermeyi umursamadı

26.03.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paylaştığı cesur fotoğraflarla magazin gündeminden düşmeyen Bella Thorne, küvet başındaki pozuyla dikkat çekti. 'Seksi olmayı seviyorum' diyerek dikkat çeken ünlü isim verdiği pozda frikik vermeyi de umursamadı.

Bella Thorne bornozla küvet başında! Frikik vermeyi umursamadı

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Bella Thorne OnlyFans'ta hesap açarak ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanınca gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yetişkin film yönetmenliği de yapan ve sınırlar zorlamayı seven Bella Thorne kısa süre önce de pozları için 'Seksi olmayı seviyorum' demişti.

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Sütyensiz pozları ve müstehcen klipleriyle adından söz ettiren ünlü isim son olarak küvet başında bornozla poz verdi.

Bella Thorne verdiği pozda frikik vermeyi umursamadı.

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Çocuk oyuncu olarak ünlenen Bella Thorne son olarak prömiyeri 21 Ocak'ta Sundance Film Festivali'nde yapılan bilim kurgu gerilim filmi Divinity'de rol aldı.


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