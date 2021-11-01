Bella Thorne'dan Cadılar Bayramı paylaşımı! ''Sarhoş ve seksi olmak istiyorum!''

Cinsel içerikli film yönetmeni Bella Thorne, Cadılar Bayramı kostümüyle yürek hoplattı. Seksi pozlarıyla kendine hayran bırakan Thorne'un paylaşımına, beğeni yağdı.
Bella Thorne, cesur paylaşımına ''İnsanlar, bana Cadılar Bayramı'nda ne olacağımı soruyorlar. Sarhoş ve seksi olmak istiyorum!'' notunu düştü.
Bir dönem yetişkin film yönetmenliği yapan Bella Thorne, cüretkar pozları ve çıkışlarıyla, magazin aleminin önemli figürleri arasında yer alıyor.
Geçmişte çok eşli bir ilişki yaşayan Thorne, şimdilerde Benjamin Mascolo ile aşk yaşıyor.
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