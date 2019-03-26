Bella Thorne, parıltılı elbisesi ile büyüledi!

Aynı anda hem kız arkadaşı hem de erkek arkadaşı olan Amerikalı oyuncu Bella Thorne'un "üçlü ilişki"si bitmişti. Kız arkadaşını terk edip, yola erkek arkadaşıyla devam eden Bella Thorne, yeni çıkan kitabındaki şiirleri okuduğu etkinlikte adeta yıldızlaştı. Amerikalı yıldız seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Bir zamanların çocuk yıldızı Bella Thorne, LA Times'a verdiği bir röportajda, aynı anda hem kız arkadaşı hem de erkek arkadaşı olduğunu itiraf etmişti.
Thorne'un kız arkadaşı 20 yaşındaki YouTuber Tana Mongeau, erkek arkadaşı ise müzisyen Mod Sun idi.
Bella, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tana ile artık birlikte değiliz, lütfen soru sormayın" yazmıştı.
21 yaşındaki oyuncu, kendi hayatını ve anılarını yazdığı kitabında, vahşi yaşam tarzını, çocukluğunda kavuştuğu şöhreti, çalkantılı ilişkilerini ve çözmeye çalıştığı problemlerini şiirler halinde okuyucusuna aktardı.
Bella, dün akşam New York'ta sahne aldı ve kitabındaki şiirleri okuduğu etkinlikte izleyicileri mest etti.
Şarkıcı erkek arkadaşı Mod Sun ile birlikte katıldığı gece için, altın renkli, parıltılı ve derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etmişti.
Uzun turuncu saçlarını açık bırakarak, omuzlarına dökülmesine izin vermişti Bella. Güzel oyuncu görünümünü gösterişli takılarıyla tamamlamayı tercih etti.
Sahnede uzun süre ayakta alkışlanan Bella Thorne, bu geceyi "hayatından unutulmaz bir sayfa" olarak tanımladı.
Aynı anda hem kız hem de erkek arkadaşı olan Amerikalı oyuncu Bella Thorne, geçen ay kız arkadaşından ayrılınca gündeme gelmişti.
Bella Thorne, daha önce verdiği bir röportajda "Mod ve Tana ile olan ilişkimi kimsenin anlayabileceğini sanmıyorum" demişti.
The Times, 'Türkiye'deki En İyi 30 Tatil Yeri'ni açıkladı!
Sümela Manastırı'nda büyük tehdit!
Uzmanlar uyarıyor: Bu oyunu oynayanlarda tikler oluşuyor
Ekmek yemeyenlere kötü haber!
AK Partili Kenan Sofuoğlu'na büyük şok!
Deprem anı kamerada!
Seksi pozlar vermeye çalıştığı sırada... Sosyal medyayı salladı
Yakışıklı şarkıcı Edis bu notu görünce...
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
Okuyucu Yorumları 0 yorum