Bella Thorne, parıltılı elbisesi ile büyüledi!

Aynı anda hem kız arkadaşı hem de erkek arkadaşı olan Amerikalı oyuncu Bella Thorne'un "üçlü ilişki"si bitmişti. Kız arkadaşını terk edip, yola erkek arkadaşıyla devam eden Bella Thorne, yeni çıkan kitabındaki şiirleri okuduğu etkinlikte adeta yıldızlaştı. Amerikalı yıldız seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Bir zamanların çocuk yıldızı Bella Thorne, LA Times'a verdiği bir röportajda, aynı anda hem kız arkadaşı hem de erkek arkadaşı olduğunu itiraf etmişti.

Thorne'un kız arkadaşı 20 yaşındaki YouTuber Tana Mongeau, erkek arkadaşı ise müzisyen Mod Sun idi.

Bella, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tana ile artık birlikte değiliz, lütfen soru sormayın" yazmıştı.

21 yaşındaki oyuncu, kendi hayatını ve anılarını yazdığı kitabında, vahşi yaşam tarzını, çocukluğunda kavuştuğu şöhreti, çalkantılı ilişkilerini ve çözmeye çalıştığı problemlerini şiirler halinde okuyucusuna aktardı.

Bella, dün akşam New York'ta sahne aldı ve kitabındaki şiirleri okuduğu etkinlikte izleyicileri mest etti.

Şarkıcı erkek arkadaşı Mod Sun ile birlikte katıldığı gece için, altın renkli, parıltılı ve derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etmişti.