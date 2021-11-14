Bella Thorne plajda! Bikinisini göstermek için çabaladı

Oyunculuk kariyerinin ardından şarkıcılık da yapmaya başlayan Bella Thorne, yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde kalmayı başarıyor.

Son olarak cinsel içerikli site OnlyFans'ta hesap açan ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, sosyal medya hesabından da paylaşımlarına devam ediyor.

24 yaşındaki oyuncu, 24,8 milyon Instagram takipçisi ile plajdaki anlarını paylaştı. Siyah bir bikini giyen güzel oyuncu tanga bikinisini göstermek için elinden geleni yaptı.

Önce önünü sonra arkasını gösteren Thorne paylaşımına "Natural" yorumunu bırakırken "Popom büyük" demeyi de ihmal etmedi.

ÇIPLAK POZLARINI SEVGİLİSİ PAYLAŞMIŞTI

Amerikalı oyuncu Bella Thorne, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı Benjamin Mascolo ile evlenmeye karar vermişti. Ünlü şarkıcı Mascolo nişanlısı Bella Thorne’un yatakta çırılçıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca olay olmuştu.





