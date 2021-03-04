MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Thorne süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Bella Thorne süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

04.03.2021 11:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atan Bella Thorne süper mini eteğiyle twerk yapınca olay oldu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri sık sık üzerine çeken Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne, yetişkin film yıldızı Abella Danger ile 'Shake It' adlı şarkısı için bir klip çekti. Danger ile müstehcen sahnelere imza atan Thorne, klibini 19 Şubat'ta YouTube'da yayınladı.

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen klip, içeriği nedeniyle kullanıcıları rahatsız edince YouTube, harekete geçti. Müzik platformu, müstehcenlik gerekçesiyle Bella Thorne'un klibini yayından kaldırdı.

40026708-0-image-m-78_1614835499229

Thorne ise bu olaya isyan edip günlerce klibinden kareleri paylaştı. Thorne son olarak ise yeni bir TikTok videosuyla gündemde... Thorne twerk yaparken 'Hareketimi izle' notuyla bir paylaşım yaptı.

Süper minisiyle twerk yapmaya çalışan ünlü oyuncu olay oldu. Eğlendiği anları paylaşan Thorne yine beğeni ve izlenme rekoru kırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Kilolu halinden eser yok! Yorum yağdı: 'Tanga mı?'Kilolu halinden eser yok! Yorum yağdı: 'Tanga mı?'
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
Anahtar Kelimeler:
tiktok Bella Thorne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Diğer Haberler

Duygu Özaslan paylaştı, yorum yağdı! 'Tanga mı?'

Kilolu halinden eser yok! Yorum yağdı: 'Tanga mı?'

Şarkıcı Lara dikişli dudaklarını paylaştı! 'Sonunda küçüldü'

30 dikişli dudaklarını paylaştı!

Masumlar Apartmanı’nın Safiye'si Ezgi Mola kapak kızı oldu

Kapak kızı oldu! 'Safiye’den eser kalmamış'

Azeri kızı Günel son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

Son hali şoke etti! Bambaşka biri oldu

Rihanna Savage X Fenty'nin yeni koleksiyonunu tanıttı

İç çamaşırları iş için giydi! Pozlara beğeni yağdı

Defne Samyeli kızlarının kıyafetiyle ilgili konuştu! 'Kime ve neye göre dekolte?'

Paylaşımları olay oluyor! Annesinden açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.