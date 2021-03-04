Bella Thorne süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri sık sık üzerine çeken Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne, yetişkin film yıldızı Abella Danger ile 'Shake It' adlı şarkısı için bir klip çekti. Danger ile müstehcen sahnelere imza atan Thorne, klibini 19 Şubat'ta YouTube'da yayınladı.

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen klip, içeriği nedeniyle kullanıcıları rahatsız edince YouTube, harekete geçti. Müzik platformu, müstehcenlik gerekçesiyle Bella Thorne'un klibini yayından kaldırdı.

Thorne ise bu olaya isyan edip günlerce klibinden kareleri paylaştı. Thorne son olarak ise yeni bir TikTok videosuyla gündemde... Thorne twerk yaparken 'Hareketimi izle' notuyla bir paylaşım yaptı.

Süper minisiyle twerk yapmaya çalışan ünlü oyuncu olay oldu. Eğlendiği anları paylaşan Thorne yine beğeni ve izlenme rekoru kırdı.



