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  4. Bella Thorne sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Bella Thorne sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

11.12.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li oyuncu ve yönetmen Bella Thorne, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı salladı. Thorne'un cesur pozlarına kısa sürede 500 binin üzerine beğeni geldi.

Bella Thorne sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

24 yaşındaki ABD'li oyuncu ve yönetmen Bella Thorne, 24 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Thorne'un sütyensiz pozları, beğeni yağmuruna tutuldu.

Bella Thorne durmak bilmiyor! Sütyensiz pozu olay oldu

Bella Thorne durmak bilmiyor! Sütyensiz pozu olay oldu

Disney yapımlarında rol alarak şöhrete kavuşan Thorne, yetişkin filmleri yayınlayan bir internet sitesi için yönetmen koltuğuna oturmuştu.

Bella Thorne sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla da magazin gündemine oturan güzel oyuncu, panseksüel olduğu itirafıyla da olay oldu.

Bella Thorne sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Geçmişte çok eşli bir ilişki yaşayan Thorne, şimdilerde Benjamin Mascolo ile birlikte.

Bella Thorne sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Bella Thorne sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü


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Model Bella Thorne
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