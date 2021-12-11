Bella Thorne sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

24 yaşındaki ABD'li oyuncu ve yönetmen Bella Thorne, 24 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Thorne'un sütyensiz pozları, beğeni yağmuruna tutuldu.

Disney yapımlarında rol alarak şöhrete kavuşan Thorne, yetişkin filmleri yayınlayan bir internet sitesi için yönetmen koltuğuna oturmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla da magazin gündemine oturan güzel oyuncu, panseksüel olduğu itirafıyla da olay oldu.

Geçmişte çok eşli bir ilişki yaşayan Thorne, şimdilerde Benjamin Mascolo ile birlikte.



