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Bellanova'nın Ronaldo'yla çektirdiği fotoğrafta Chiellini çırılçıplak yakalandı!

İTALYA HABERLERİ  | 13.11.2018 21:35 | Son Güncelleme

Milan'ın genç yeteneği Raoul Bellanova, Juventus maçının ardından idolü Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Sosyal medyada olay olan paylaşımda Raoul Bellanova'nın yaptığı dikkatsizlik, Juventus'un yıldız savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'nin çıplak fotoğrafının yayınlanmasına neden oldu.

Bellanova'nın Ronaldo'yla çektirdiği fotoğrafta Chiellini çırılçıplak yakalandı!

İtalya Serie A’da Milan’ın deplasmanda Juventus’u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından yapılan bir paylaşım maçın önüne geçti. Milan’ın genç yıldızı Raoul Bellanova’nın dikkatsizce yaptığı bir paylaşım Juventus’un tecrübeli savunma oyuncusu Giorgio Chiellini’yi sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmasını sağladı. Aslında idolü Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektiren Raoul Bellanova, arka plana dikkat etmeyince, Giorgio Chiellini’nin çırılçıplak yakalanmasına neden oldu.

Karşılaşmada kadroda yer alan 18 yaşındaki Raoul Bellanova, maçın ardından Juventus soyunma odasının kapısına gitti. Cristiano Ronaldo’ya kendisi ile fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Raoul Bellanova, Portekizli yıldızı ikna etmeyi başardı. Soyunma odası kapısının hemen önünde Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Raoul Bellanova, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Bu tepki, Milan’da oynayan bir futbolcunun, mağlubiyet sonrası Juventus’un yıldızı ile fotoğraf çektirmesinden kaynaklanmadı. Fotoğrafın arka planındaki bir dikkatsizlik, fotoğrafın sosyal medyada en konuşulan konulardan biri olmasını sağladı. O sırada soyunma odasında formalarını çıkaran futbolculardan Giorgio Chiellini, fotoğrafın çekildiğinin farkında olmadan üstünü değiştirmeye başladı.

Tam bu sırada çekilen fotoğraf, Giorgio Chiellini’nin çırılçıplak yakalanmasına neden oldu. Genç futbolcunun dikkatsiz paylaşımı, Juventus’un yıldızı Giorgio Chiellini’nin çırılçıplak fotoğrafını sosyal medyaya düşürdü.

(Sözcü)

chiellini

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Anahtar Kelimeler:
Raoul Bellanova Giorgio Chiellini cristiano ronaldo

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