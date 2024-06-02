Bellingham ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho arasında eğlenceli anlar! ''Seneye Fenerbahçe'ye karşı oynarsan sakin ol''

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, tarihinde 15. kez kupayı müzesine götürdü.

BELLINGHAM MOURINHO'NUN YANINA KOŞTU

Maçın bitiş düdüğü ardından hayranı olduğu Mourinho'nun yanına giden Bellingham ile Portekizli çalıştırıcı arasında eğlenceli anlar yaşandı.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNARSAN SAKİN OL"

Jose Mourinho, Jude Bellingham’a gelecek sezon için esprili bir tavsiyede bulundu. Mourinho, "Eğer önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye karşı oynarsan sakin ol...” dedi. Bu sözlere , Bellingham kahkahayla karşılık verdi.

ANNESİNİN YANINA GÖTÜRDÜ

Mourinho'nun en büyük hayranlarından olan Bellingham, tecrübeli çalıştırıcıdan annesiyle fotoğraf çektirmesini rica etti. Bellingham'ın bu ricasını kırmayan Mourinho, yıldız oyuncunun annesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.





