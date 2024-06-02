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  4. Bellingham ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho arasında eğlenceli anlar! ''Seneye Fenerbahçe'ye karşı oynarsan sakin ol''

Bellingham ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho arasında eğlenceli anlar! ''Seneye Fenerbahçe'ye karşı oynarsan sakin ol''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.06.2024 10:29
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu. Maç sonunda soluğu Mourinho'nun yanında alan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Bellingham'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Bellingham ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho arasında eğlenceli anlar! ''Seneye Fenerbahçe'ye karşı oynarsan sakin ol''
Jude Bellingham

Jude Bellingham

İNG İngiltere
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, tarihinde 15. kez kupayı müzesine götürdü.

BELLINGHAM MOURINHO'NUN YANINA KOŞTU

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Maçın bitiş düdüğü ardından hayranı olduğu Mourinho'nun yanına giden Bellingham ile Portekizli çalıştırıcı arasında eğlenceli anlar yaşandı.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNARSAN SAKİN OL"

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Jose Mourinho, Jude Bellingham’a gelecek sezon için esprili bir tavsiyede bulundu. Mourinho, "Eğer önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye karşı oynarsan sakin ol...” dedi. Bu sözlere , Bellingham kahkahayla karşılık verdi.

ANNESİNİN YANINA GÖTÜRDÜ

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Mourinho'nun en büyük hayranlarından olan Bellingham, tecrübeli çalıştırıcıdan annesiyle fotoğraf çektirmesini rica etti. Bellingham'ın bu ricasını kırmayan Mourinho, yıldız oyuncunun annesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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José Mourinho bellingham fenerbahçe real madrid
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