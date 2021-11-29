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Bellona Kayseri Basketbol Başkanı Ömer Yağmur istifa etti

29.11.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol Başkanı Ömer Yağmur istifa etti

KAYSERİ (AA) - Bellona Kayseri Basketbol Başkanı Ömer Yağmur, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yağmur, yazılı açıklamasında, 16 senedir Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımın gelinen nokta itibariyle ligde tutunma savaşı verdiğini ancak gerekli maddi desteği maalesef bulamadığını belirtti.

Ligde üç büyükler dışında diğer bütün takımların belediye destekli takımlardan oluştuğunu ifade eden Yağmur, şunları kaydetti:

"Tek gençlik kulübü olarak rakiplerimizle mücadele etmek bu şartlarda bizleri fazlasıyla yıprattı. Son olarak çarşamba günü gitmemiz gereken İsrail deplasmanı için gerekli parayı da bulamamamız, takımın önünü daha fazla kapatmamak için beni bu yola sevk etti. Yaptığımız bütün girişimlere rağmen takımı hayatta bırakma mücadelesinde çok yıprandığımı üzülerek belirtmek istiyorum. Sonuç olarak, takımın önünü açmak, bir umut takımın yaşaması için başkanlık görevinden ve yönetim kurulundan istifa ettiğimi belirtir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

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