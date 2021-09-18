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Bellona Kayseri Basketbol'da forma numaraları belli oldu

18.09.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol’un 2021-2022 sezonunda giyeceği forma numaraları belli oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'da forma numaraları belli oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezondan umutlu. Yeni sezonda hem FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde hem de Türkiye Ligi’nde mücadele edecek olan sarı kırmızılı ekipte gözler yükseklerde.

Yeni sezonda kadroda yer alan oyuncuların forma numaraları şöyle:

0-Reneta Brezinova
1-İlayda Derman
3-Zeynep Öykü Kalbisağde
8-Sevgi Tonguç
9-Derin Yaya
11-Broooque Williams
13-Farhiya Abdi
14-Egle Svetoraite
19-Gizem Tüzün
21-Helin Boybeyi
24-Japreece Dean
38-Melike Tuğba Oral

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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