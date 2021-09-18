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Bellona Kayseri’nin rakibi Galatasaray

18.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Bellona Kayseri’nin rakibi Galatasaray

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol bugün İstanbul’da Galatasaray’a konuk olacak.

Avrupa Ligi öncesi son provasını bugün yapacak olan sarı kırmızılılar ardından yarın sabah Romanya'ya gidecek. Yeni sezon öncesi oynadığı iki maçından da galibiyetle ayrılarak hazır bir görüntü çizen sarı kırmızılılar, hem ligde hem de Avrupa Liginde başarılı olmak istiyor.

Bugün İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray ile Bellona Kayseri Basketbol hazırlık karşılaşması saat 17.00'de başlayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Kayseri
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