YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri üvey evlat olmak istemiyor

Bellona Kayseri üvey evlat olmak istemiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.05.2020 09:15 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımı, ekonomik sıkıntılardan kurtulmak istiyor.

Bellona Kayseri üvey evlat olmak istemiyor

Bellona Kayseri Basketbol takımı, ekonomik sıkıntılardan kurtulmak istiyor. Coach Ayhan Avcı, “Üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz” dedi.
Yıllardır Bellona Kayseri Basketbol takımının coachı olarak görev yapan ve önümüzdeki hafta Kayseri’ye gelerek yöneticiler ile görüşüp önümüzdeki sezon için anlaşma zemini arayacak olan Ayhan Avcı, bayan basketbol takımının hayatını idame ettirmesi için gerekli desteğin verilmesi gerektiğini söyledi. Yıllarca Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, yeni sezonda hem sponsorlardan hem de belediyelerden maddi destek bekliyor. Bu desteğin sağlanması halinde eski başarıları yeniden yakalanacağını belirten Ayhan Avcı, “Erciyes Anadolu Holding ve belediyeler destek vermeli. Belki bu süreçte fedakârlık yapmamız istenecek. Son 3 sezondur mütevazi kadro kurarak fedakarlıklar yaptık” dedi.
Son yıllarda maddi anlamda sıkıntı yaşadıklarını ve belediyelerden beklenen desteği alamadıklarını belirten Ayhan Avcı, “Son 3 sezonda belediyeler ile çok sorun yaşadık. Açıkçası biraz üvey evlat gibi olduk. Çok zor para aldık, alacağımız paraları alamadık ve bütün yük Erciyes Anadolu Holding’e kaldı. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin bey sağ olsun maddi ve manevi bize müthiş destek oldu. Yeni sezon için ya Alpaslan Bey desteğini arttıracak, biz tek oraya bağımlı olacağız ya da belediyeler biraz daha yardım edecek. Çünkü 2-3 senedir çok ciddi sıkıntı var. Belediyeden alacağımız paralar ikiye bölündü” diye dert yandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Bayramın ilk günü cadde ve sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

Bayramın ilk günü cadde ve sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

Tekirdağ'daki Elmas nine, Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı

Tekirdağ'daki Elmas nine, Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı

Jandarmanın "Huzur ve Hızır" timleri bayramda da görev başında

Jandarmanın "Huzur ve Hızır" timleri bayramda da görev başında

Konya'da bayramın ilk günü trafik denetimleri sürüyor

Konya'da bayramın ilk günü trafik denetimleri sürüyor

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:12
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:59
Yatsı
21:36

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Mehmet İle Şaheste Bir Ömür Mutluluğa “evet” Dedi

Mehmet İle Şaheste Bir Ömür Mutluluğa “evet” Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.