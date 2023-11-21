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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 46. BÖLÜM İZLE! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümde ne olacak? Son bölüm özeti

21.11.2023 19:27 | Son Güncelleme:
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Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. İkinci sezonuyla heyecan dolu dakikalara sahne alan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrollerinde, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Burak Çelik ve İsmail Demirci yer almaktadır. Dizinin 46. bölümü 21 Kasım 2023 Salı akşamı ekranlara gelecek. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizi yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti

Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm izleme ekranına dair sorgulamalar hız kazandı. ATV ekranlarında iki sezondur yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi aksiyon ve dram türünü ele alıyor. Bazı sahnelerin Semerkant'ta çekildiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri İstanbul'da devam etmektedir. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde ne oldu? İşte yeni bölüm konusu ve detaylar

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam, her Salı akşamı ATV'de yayınlanıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 45. bölümünde;
Cezayir cezaevine atılmıştır ancak bu Amerikalıları tatmin etmemektedir. Cezayir'in kendilerine teslim edilmesini istemektedirler. Onu alıp Amerika'ya götüreceklerdir. Müfit ve Atakan ise onu vermekte gönülsüzdürler.

Cezayir'i asla teslim etmeyeceklerini düşünen Erman, iki aşamalı bir plan yapar. Planın birinci aşaması Cezayir'i içerde öldürtmektir. Leyla şirkete gelerek kocasını kurtarmak için harekete geçer. Ancak öncelikli bir durum vardır; Cezayir'i cezaevinde korumak!

Bu sırada Ateş'te Cezayir'i dinlemeyerek Erman'ı kaçırır. Amcasına karşılık Amerikalılarla pazarlık yapacaktır. Oysa Cezayir hapiste de boş durmayacak ve kurtuluşunu kendi planlayarak uygulamaya geçecektir.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 46. bölümünde;
Cezayir'in kendisini Amerika'ya götüren uçaktan kurtulduğunu öğrenen Erman Barka, Müfit'le görüşerek onun yakalanmasını ve Komer'i öldürmek suçundan yargılanmasını ister. Ancak Müfit, Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair bir delil olmadığını söyleyerek bu isteğini reddeder. Fakat Erman durmayacaktır. ABD istihbaratının yardımıyla Cezayir ve Dayılar'a ambargo koydurarak silah satmalarını engellemeyi başarır. Duruma isyan eden Dayılar, ambargonun tek sebebinin Cezayir'in Komer'i öldürmesi olduğunu söyleyerek ona karşı isyan bayrağı açarlar. Bunun üzerine Cezayir masayı dağıtarak Dayılar'dan tamamen ayrılır. İyice sıkışan Dayılar ambargoyu kaldırması için Erman'a giderler. Erman bu isteğe tek bir şartla evet der; Dayılar onun uyuşturucusunu satmayı kabul edeceklerdir.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 46. BÖLÜM İZLE!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 46. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'in resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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