Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca'nın kızını oynuyor! Mina Derman eski başbakanın akrabası çıktı

Hem yapımcı hem oyuncu hem de senarist olarak ekrana dönen Oktay Kaynarca'nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuyla dikkat çekiyor.

Pelin Akil, Ebru Özkan, Işıl Yücesoy, Ali Seçkiner Alıcı, Gülenay Kalkan, Eren Vurdem ve Hakan Karahan’dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide dikkat çeken bir isim de genç oyuncu Mina Derman.

Oktay Kaynarca’nın dizideki kızı Suna’ya hayat veren Derman eski başbakan Mesut Yılmaz’ın yeğeni Siret Derman’ın da kızı…

UÇAKTA KEŞFEDİLMİŞ

Mina Derman 2019 yılında usta oyuncu ve eğitmen Arif Pişkin’in eşi Gülistan Pişkin ile uçakta yan yana koltuklarda uçmalarıyla keşfedilmiş… Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2002 doğumlu olan Mina Derman, Bir Annenin Günahı dizisiyle dikkatleri üzerinde çekmişti. Genç yıldızın “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin ardından kariyerinde büyük bir sıçrama yapması bekleniyor.



