MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca'nın kızını oynuyor! Mina Derman eski başbakanın akrabası çıktı

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca'nın kızını oynuyor! Mina Derman eski başbakanın akrabası çıktı

20.09.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kadrosu merak konusu oldu. Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu dizide Mina Derman güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çekiyor. Kaynarca’nın dizideki kızı Suna’ya hayat veren Derman Mesut Yılmaz’ın yeğeni Siret Derman kızı çıktı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca'nın kızını oynuyor! Mina Derman eski başbakanın akrabası çıktı

Hem yapımcı hem oyuncu hem de senarist olarak ekrana dönen Oktay Kaynarca'nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuyla dikkat çekiyor.

Pelin Akil, Ebru Özkan, Işıl Yücesoy, Ali Seçkiner Alıcı, Gülenay Kalkan, Eren Vurdem ve Hakan Karahan’dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide dikkat çeken bir isim de genç oyuncu Mina Derman.

Oktay Kaynarca’nın dizideki kızı Suna’ya hayat veren Derman eski başbakan Mesut Yılmaz’ın yeğeni Siret Derman’ın da kızı…

Ekran Alıntısı

UÇAKTA KEŞFEDİLMİŞ

Mina Derman 2019 yılında usta oyuncu ve eğitmen Arif Pişkin’in eşi Gülistan Pişkin ile uçakta yan yana koltuklarda uçmalarıyla keşfedilmiş… Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2002 doğumlu olan Mina Derman, Bir Annenin Günahı dizisiyle dikkatleri üzerinde çekmişti. Genç yıldızın “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin ardından kariyerinde büyük bir sıçrama yapması bekleniyor.

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes onu paylaşıyor! Hayali gerçek olduHerkes onu paylaşıyor! Hayali gerçek oldu
Cinsiyet değiştiren oyuncudan bikinili paylaşımCinsiyet değiştiren oyuncudan bikinili paylaşım
Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar güncel altın fiyatları 22 ayar bilezik fiyatı altın fiyatları ne durumda bilezik fiyatı çeyrek ve gram altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş 'Osmanlı' detayı!

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş 'Osmanlı' detayı!

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

'7 yaşındaki kız' itirafı herkesi isyan ettirdi!

'7 yaşındaki kız' itirafı herkesi isyan ettirdi!

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

İlginizi Çekebilir

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.