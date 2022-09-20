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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil kimdir? Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?

20.09.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ATV'nin merak uyandıran yeni dizisinde ünlü oyuncunun yanı sıra, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı ve Işıl Yücesoy gibi oyuncular yer alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil kimdir? Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil kimdir? Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?

Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Firuze karakterine hayat veriyor. Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği diziyi Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Peki, Pelin Akil kimdir? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil'in hayatı ve biyografisi...

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, 1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Türk sinemasında ve tiyatrosunda rol alan ünlü oyuncu Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadıktan sonra Kurt Kanununu ile tanınmaya başlamıştır. Daha sonra Seksenler dizisi ve Suskunlar dizisinde görülen ünlü oyuncu Kızıl Elma, Ne Münasebet ve Çember dizilerinde en sevilen karakterleri canlandırmıştır.

Çember dizisinde tanıştığı Anıl Akil ile 2006 yılında evlenerek ikiz kız çocukları dünyaya getirmiştir. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden ikizlerinin komik video ve görüntülerini paylaşan Pelin ve Anıl Akil çifti örnek aile olarak gösterilecek mutlu bir hayat yaşar. Hayat arkadaşı Anıl Akil ile takipçilerine eğlenceli anılarımı paylaşmaktan hiç çekinmezler. Kariyerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bittin Sen, Keşif, Çember, Damat Takımı, Deli Așk, Aile İşi, Ne Münasebet, Saklı, Aşktan Kaçılmaz, Kızılelma, İnadına Yaşamak, Su ve Ateş, Ana (Kısa film), Osmanlı Tokadı, Suskunlar, Seksenler, Kurt Kanunu, Arka Sıradakiler yapımlarında rol almıştır.

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