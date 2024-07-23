Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

MYNET-Kara İnci, Hanımın Çiftliği, Hayatımın Rolü, Paramparça, Hekimoğlu ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ebru Özkan şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

TAM NOT ALDI

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Uzun saçlarını kısacık kestiren Ebru Özkan'ın yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'saçlar çok yakışmış', 'ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Ebru Özkan, 2016 yılında Ertan Saban ile evlendi ve 2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları oldu.