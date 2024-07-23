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  4. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.07.2024 10:37
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Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hayat verdiği 'Leyla Türk' karakteri ile hafızalara kazınan Ebru Özkan şimdilerde yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Uzun saçlarını kısacık kestiren ünlü ismin son hali çok beğenildi.

MYNET-Kara İnci, Hanımın Çiftliği, Hayatımın Rolü, Paramparça, Hekimoğlu ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ebru Özkan şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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EBU eski

TAM NOT ALDI

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Uzun saçlarını kısacık kestiren Ebru Özkan'ın yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

ebru son hali

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'saçlar çok yakışmış', 'ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

ertan ebru

Ebru Özkan, 2016 yılında Ertan Saban ile evlendi ve 2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları oldu.

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Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam ertan saban
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