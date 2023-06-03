''Benden bu kadar'' dedi ve takımdan ayrılıyor! Fenerbahçe'nin yıldız ismi Samsunspor'a imza atmak üzere...

Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda takımdan ayrılması kesinleşti. Sarı-lacivertliler, 2020'de adeta Galatasaray'ın elinden kaparak transfer ettiği oyuncusuyla yolları ayırmak üzere...

YENİ ADRESİ BELLİ OLMAK ÜZERE

Süper Lig'e yükselen Samsunspor, Mert Hakan ile anlaşma aşamasına geldi. Menajerine verdiği talimatla, ilk 11'de forma giymek istediği bir takıma gitmek istediğini söyleyen Mert Hakan için kritik günler başladı...

ISLIKLANMAYA BAŞLANMIŞTI

28 yaşındaki futbolcu bu sezon ise her kötü sonuçta taraftarın ilk hedefi haline geldi, yuhalanıp ıslıklanmıştı. Bunları da göz önüne alan Mert Hakan Yandaş, yüksek ihtimalle 1 yıllık kiralık olarak Samsunspor'a imza atacak.



