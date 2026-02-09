SPOR

Benfica'da Mourinho çıldırdı, sahaya daldı: "Bana aptal diyeceksiniz ama..."

Portekiz Ligi'nde Benfica, sahasında Alverca'yı 2-1 devirerek namağlup serisini sürdürdü. Beşiktaş'tan ayrılan Rafa Silva'nın ilk 11'de başladığı geceye Jose Mourinho'nun hakem isyanı ve genç yıldızı Anisio Cabral için yaptığı şok "Drogba" benzetmesi damga vurdu!

Emre Şen

Portekiz Süper Ligi'nin 21. haftasında lider Benfica, sahasında FC Alverca'yı ağırladı. Beşiktaş'tan ara transfer döneminde eski takımına geri dönen Rafa Silva, Teknik Direktör Jose Mourinho tarafından ödüllendirildi ve uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

RAFA SAHADA, BENFICA ZİRVEDE

Benfica da Mourinho çıldırdı, sahaya daldı: "Bana aptal diyeceksiniz ama..." 1

Mourinho'nun "Motive durumda, süreleri artacak" dediği Rafa Silva'nın 11'de başladığı maçta Benfica, zorlansa da kazanmasını bildi. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Andreas Schjelderup ve 86. dakikada genç yıldız Anisio Cabral kaydetti. Konuk ekibin tek golü Figueiredo'dan geldi. Bu sonuçla puanını 49'a yükselten Benfica, ligdeki tek namağlup takım olma unvanını korudu.

MOURINHO: "BANA APTAL DİYECEKSİNİZ AMA..."

Benfica da Mourinho çıldırdı, sahaya daldı: "Bana aptal diyeceksiniz ama..." 2

Maçın ardından Mourinho'nun galibiyet golünü atan Anisio Cabral hakkındaki sözleri Portekiz basınına manşet oldu. Tecrübeli hoca, oyuncusunu efsane isme benzeterek şunları söyledi: "Anisio bana Drogba’yı hatırlatıyor. Bana aptal diyeceksiniz ama Anisio'nun kafa vuruşları iyi değil."

HAKEM KRİZİ: MOURINHO SAHAYA GİRDİ!

Benfica da Mourinho çıldırdı, sahaya daldı: "Bana aptal diyeceksiniz ama..." 3

Karşılaşmaya damga vuran asıl olay ise hakem kararlarıydı. İkinci yarıda Pavlidis'in attığı golün VAR incelemesi sonucu "elle oynama" gerekçesiyle iptal edilmesi ve Rafa Silva'nın penaltı beklediği pozisyonun "devam" kararıyla geçiştirilmesi Mourinho'yu çileden çıkardı.

Sinirlerine hakim olamayıp hakemin üzerine yürüyen Mourinho sarı kart görürken, maç sonu zehir zemberek konuştu: "Günümüzde hakemler bir gün penaltı çaldıkları pozisyona ertesi gün çalmayabiliyor. Bu pozisyonlar ligde başka bir takıma olsa hepsine penaltı vereceklerine eminim. Yedek kulübesindeyken hakemin de bize sorun çıkardığını hissettim."

BENFICA'DAN VİDEOLU TEPKİ

Benfica Kulübü de maçın hemen ardından resmi hesaplarından bir video yayınlayarak, "Lehimize çalınmayan 3 penaltı" notunu düştü ve hakem yönetimine isyan etti.

