SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı! 3-0 bitti ama öfkesi dinmedi: "30 milyon Euro etmez! Sizi içten içe deşiyorlar..."

Galatasaray, Rizespor deplasmanından 3 puanla döndü ancak Hasan Şaş'ın hedefinde ne skor ne de oyun vardı; gündem transfer maliyetleriydi! Noa Lang'ı sert sözlerle eleştiren Şaş, "Sane dönünce o kulübeye oturur" dedi, harcanan milyonlar için yönetime ve camiaya "Kendinize gelin" uyarısı yaptı.

Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı! 3-0 bitti ama öfkesi dinmedi: "30 milyon Euro etmez! Sizi içten içe deşiyorlar..."
Emre Şen
Noa Lang

Noa Lang

HOL Hollanda
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da, yorumcu Hasan Şaş'ın maç sonu değerlendirmeleri gündeme bomba gibi düştü. Şaş, yeni transfer Noa Lang'ın performansını yetersiz bulurken, Türk futbolundaki transfer piyasasına dair çok sert ifadeler kullandı.

"SANE DÖNÜNCE NOA LANG KULÜBEYE GİDER"

Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı! 3-0 bitti ama öfkesi dinmedi: "30 milyon Euro etmez! Sizi içten içe deşiyorlar..." 1

Hasan Şaş, Hollandalı yıldız Noa Lang'ın performansını eleştirerek, sakatlıktan dönecek olan Sane'nin formayı kapacağını iddia etti: "Noa Lang bundan daha iyisini yapabilir ama fiziksel olarak zayıf. Agresif değil. Sadece topu sağa çekip orta yapmak yetmez. Sane oynadığı zaman geriye daha çok geliyor. Sane geldiği zaman burada en zayıf halka Noa Lang olur, o yedek kulübesine oturur."

"30 MİLYON EURO ETMEZ, YAPMAYIN ARTIK!"

Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı! 3-0 bitti ama öfkesi dinmedi: "30 milyon Euro etmez! Sizi içten içe deşiyorlar..." 2

Şaş'ın en sert çıkışı ise bonservis bedelleri üzerine oldu. Avrupalı kulüplerin Türkiye pazarını kullandığını belirten efsane isim, rakamlara isyan etti: "Noa Lang'a 30 milyon Euro verilmesine karşıyım. Ne yaparsa yapsın, 30 milyon Euro'luk bir oyuncu değil. Singo 30 milyon, Kante 34 yaşında 60 milyon maliyet... Uğurcan Çakır için son gün 30 milyon Euro! Nereye kadar vereceksiniz bu paraları? Sizi içten içe deşerler."

"KENDİNİZE GELİN" ÇAĞRISI

Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı! 3-0 bitti ama öfkesi dinmedi: "30 milyon Euro etmez! Sizi içten içe deşiyorlar..." 3

Transfer piyasasındaki uçuk rakamları eleştirmeye devam eden Şaş, "Singo 10 milyon, Noa Lang 10 milyon eder... Ya ne 30 milyon Euro'su? Yapmayın artık, bir kendinize gelin" diyerek camiayı uyardı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da "Manchester bileti" depremi! Yönetici Ahmet Eler istifa etti: "Kırık cam" ve "elden para" var!Galatasaray'da "Manchester bileti" depremi! Yönetici Ahmet Eler istifa etti: "Kırık cam" ve "elden para" var!
Jhon Duran'ın yeni adresi resmen belli oldu! Jhon Duran'ın yeni adresi resmen belli oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hasan Şaş galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Noa Lang
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.