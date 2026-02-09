Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı! 3-0 bitti ama öfkesi dinmedi: "30 milyon Euro etmez! Sizi içten içe deşiyorlar..."

Süper Lig'de Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da, yorumcu Hasan Şaş'ın maç sonu değerlendirmeleri gündeme bomba gibi düştü. Şaş, yeni transfer Noa Lang'ın performansını yetersiz bulurken, Türk futbolundaki transfer piyasasına dair çok sert ifadeler kullandı.

"SANE DÖNÜNCE NOA LANG KULÜBEYE GİDER"

Hasan Şaş, Hollandalı yıldız Noa Lang'ın performansını eleştirerek, sakatlıktan dönecek olan Sane'nin formayı kapacağını iddia etti: "Noa Lang bundan daha iyisini yapabilir ama fiziksel olarak zayıf. Agresif değil. Sadece topu sağa çekip orta yapmak yetmez. Sane oynadığı zaman geriye daha çok geliyor. Sane geldiği zaman burada en zayıf halka Noa Lang olur, o yedek kulübesine oturur."

"30 MİLYON EURO ETMEZ, YAPMAYIN ARTIK!"

Şaş'ın en sert çıkışı ise bonservis bedelleri üzerine oldu. Avrupalı kulüplerin Türkiye pazarını kullandığını belirten efsane isim, rakamlara isyan etti: "Noa Lang'a 30 milyon Euro verilmesine karşıyım. Ne yaparsa yapsın, 30 milyon Euro'luk bir oyuncu değil. Singo 30 milyon, Kante 34 yaşında 60 milyon maliyet... Uğurcan Çakır için son gün 30 milyon Euro! Nereye kadar vereceksiniz bu paraları? Sizi içten içe deşerler."

"KENDİNİZE GELİN" ÇAĞRISI

Transfer piyasasındaki uçuk rakamları eleştirmeye devam eden Şaş, "Singo 10 milyon, Noa Lang 10 milyon eder... Ya ne 30 milyon Euro'su? Yapmayın artık, bir kendinize gelin" diyerek camiayı uyardı.