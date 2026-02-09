SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da "Manchester bileti" depremi! Yönetici Ahmet Eler istifa etti: "Kırık cam" ve "elden para" var!

Sarı-Kırmızılı camia bu iddiayla çalkalanıyor! "VIP bilet parasıyla kendini ve oğlunu İngiltere'ye götürdü" denilen Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Ahmet Eler, zehir zemberek bir açıklamayla istifasını sundu. Eler, parayı elden teslim ettiğini savunurken, olayın fitilini ateşleyen o "otel odası" kavgasını ifşa etti.

Galatasaray'da "Manchester bileti" depremi! Yönetici Ahmet Eler istifa etti: "Kırık cam" ve "elden para" var!
Emre Şen

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City deplasmanı, saha içinden çok saha dışındaki bir skandalla gündeme oturdu. Galatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eler, hakkında çıkan "taraftarın parasıyla tura gitti" iddiaları üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İDDİA: "VIP BAĞIŞIYLA KENDİ GİTTİ"

Galatasaray da "Manchester bileti" depremi! Yönetici Ahmet Eler istifa etti: "Kırık cam" ve "elden para" var! 1

Ahmet Eler'in, Manchester deplasmanına gitmek isteyen bir taraftardan "kulübe VIP bağış" adı altında para istediği, ancak bu parayla kendisi ve oğlunu VIP imkanlarla İngiltere'ye götürdüğü öne sürüldü. Durumu fark eden mağdur taraftarın konuyu yönetime taşıması üzerine Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun devreye girdiği ve Eler'e "Gereğini yap" diyerek istifasını istediği iddia edildi.

ELER'DEN "NAKİT ÖDEDİM" SAVUNMASI

Galatasaray da "Manchester bileti" depremi! Yönetici Ahmet Eler istifa etti: "Kırık cam" ve "elden para" var! 2

İstifasını sosyal medyadan duyuran Ahmet Eler, hakkındaki iddiaları sert bir dille yalanladı. Paranın şahsına geçmediğini belirten Eler, şu savunmayı yaptı: "Bahse konu tutar, taraflar arasındaki mutabakat doğrultusunda ilgili kişinin yardımcısı Barış Bey'e nakden ve eksiksiz teslim edilmiştir. Tutar üç kişi adına tur şirketine yatırılmış olup, şahsıma düşen kısmı elden verilmiştir."

OLAYIN PERDE ARKASI: "OTELDE CAM KIRILDI, YARALANDIM"

Ahmet Eler, iddiaların asıl nedeninin İngiltere'deki otelde yaşanan bir gerginlik olduğunu öne sürdü. Eler'in açıklamasındaki o ilginç detay dikkat çekti: "Orada bulunduğumuz süreçte oteldeki odada bir cam kırılması ve benim yaralanmam ile sonuçlanan bir gerginlikten kaynaklı olduğunu tahmin ettiğim şekilde, müsabakanın üzerinden yaklaşık 15 gün geçtikten sonra bu iftiralar atıldı."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Söz konusu şahısla ilişkisinin "oğluna özel ders verilmesi" ve yemek davetlerine dayandığını belirten Eler, Galatasaray'ın isminin lekelenmemesi için görevinden affını istediğini ve iddia sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı! 3-0 bitti ama öfkesi dinmedi: "30 milyon Euro etmez! Sizi içten içe deşiyorlar..."Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı! 3-0 bitti ama öfkesi dinmedi: "30 milyon Euro etmez! Sizi içten içe deşiyorlar..."
Jhon Duran'ın yeni adresi resmen belli oldu! Jhon Duran'ın yeni adresi resmen belli oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
istifa galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.