Galatasaray'da "Manchester bileti" depremi! Yönetici Ahmet Eler istifa etti: "Kırık cam" ve "elden para" var!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City deplasmanı, saha içinden çok saha dışındaki bir skandalla gündeme oturdu. Galatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eler, hakkında çıkan "taraftarın parasıyla tura gitti" iddiaları üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İDDİA: "VIP BAĞIŞIYLA KENDİ GİTTİ"

Ahmet Eler'in, Manchester deplasmanına gitmek isteyen bir taraftardan "kulübe VIP bağış" adı altında para istediği, ancak bu parayla kendisi ve oğlunu VIP imkanlarla İngiltere'ye götürdüğü öne sürüldü. Durumu fark eden mağdur taraftarın konuyu yönetime taşıması üzerine Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun devreye girdiği ve Eler'e "Gereğini yap" diyerek istifasını istediği iddia edildi.

ELER'DEN "NAKİT ÖDEDİM" SAVUNMASI

İstifasını sosyal medyadan duyuran Ahmet Eler, hakkındaki iddiaları sert bir dille yalanladı. Paranın şahsına geçmediğini belirten Eler, şu savunmayı yaptı: "Bahse konu tutar, taraflar arasındaki mutabakat doğrultusunda ilgili kişinin yardımcısı Barış Bey'e nakden ve eksiksiz teslim edilmiştir. Tutar üç kişi adına tur şirketine yatırılmış olup, şahsıma düşen kısmı elden verilmiştir."

OLAYIN PERDE ARKASI: "OTELDE CAM KIRILDI, YARALANDIM"

Ahmet Eler, iddiaların asıl nedeninin İngiltere'deki otelde yaşanan bir gerginlik olduğunu öne sürdü. Eler'in açıklamasındaki o ilginç detay dikkat çekti: "Orada bulunduğumuz süreçte oteldeki odada bir cam kırılması ve benim yaralanmam ile sonuçlanan bir gerginlikten kaynaklı olduğunu tahmin ettiğim şekilde, müsabakanın üzerinden yaklaşık 15 gün geçtikten sonra bu iftiralar atıldı."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Söz konusu şahısla ilişkisinin "oğluna özel ders verilmesi" ve yemek davetlerine dayandığını belirten Eler, Galatasaray'ın isminin lekelenmemesi için görevinden affını istediğini ve iddia sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.