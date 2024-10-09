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Benfica'da yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu değerini 90'a katladı... Görenler inanamıyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.10.2024 09:27
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Galatasaray'dan, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan ve buradaki kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu adından söz ettirmeye devam ederken, değerinde de ciddi bir artış yaşandı. İşte detaylar...

Benfica'da yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu değerini 90'a katladı... Görenler inanamıyor!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'ın 2020-21 sezonu başında 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Sarı-Kırmızılılar'da gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takarken, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olmuştu.

Benfica'da gösterdiği performansla büyük alkış alan ve Avrupa hedefini gerçekleştiren Aktürkoğlu, piyasa değerinde de büyük bir sıçrama yaşadı.

DEĞERİNİ 90'A KATLADI

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Sarı-Kırmızılılar'a imza attığı 2 Eylül 2020 tarihinde piyasa değeri 200 bin euro olan 25 yaşındaki oyuncu, 4 yıl içinde bu rakamı tam 90 katına çıkardı.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EUROYA ÇIKTI

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Portekiz macerasına da harika bir giriş yapan milli futbolcu, Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte piyasa değerini 15'ten 18 milyon euroya çıkardı.

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Süper Lig Portekiz Kerem Aktürkoğlu son dakika benfica galatasaray
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