Benfica'da yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu değerini 90'a katladı... Görenler inanamıyor!

Galatasaray'ın 2020-21 sezonu başında 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Sarı-Kırmızılılar'da gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takarken, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olmuştu.
Benfica'da gösterdiği performansla büyük alkış alan ve Avrupa hedefini gerçekleştiren Aktürkoğlu, piyasa değerinde de büyük bir sıçrama yaşadı.
Sarı-Kırmızılılar'a imza attığı 2 Eylül 2020 tarihinde piyasa değeri 200 bin euro olan 25 yaşındaki oyuncu, 4 yıl içinde bu rakamı tam 90 katına çıkardı.
Portekiz macerasına da harika bir giriş yapan milli futbolcu, Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte piyasa değerini 15'ten 18 milyon euroya çıkardı.