Benfica'da yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu değerini 90'a katladı... Görenler inanamıyor!

Galatasaray'ın 2020-21 sezonu başında 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Sarı-Kırmızılılar'da gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takarken, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olmuştu.

Benfica'da gösterdiği performansla büyük alkış alan ve Avrupa hedefini gerçekleştiren Aktürkoğlu, piyasa değerinde de büyük bir sıçrama yaşadı.

DEĞERİNİ 90'A KATLADI

Sarı-Kırmızılılar'a imza attığı 2 Eylül 2020 tarihinde piyasa değeri 200 bin euro olan 25 yaşındaki oyuncu, 4 yıl içinde bu rakamı tam 90 katına çıkardı.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Portekiz macerasına da harika bir giriş yapan milli futbolcu, Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte piyasa değerini 15'ten 18 milyon euroya çıkardı.