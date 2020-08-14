Benfica'dan 3 transfer birden

Portekiz ekibi Benfica, 3 yeni transferini birden açıkladı. Benfica, Tottenham'dan ayrılan Jan Verthongen'in yanı sıra, Freiburg'dan 24 yaşındaki forvet Waldschmidt ve Gremio'dan Everton Soares'i transfer etti.
Benfica, Alman forvet Walschmidt için 15 milyon avroluk bonservis bedeli ödeyecek ve oyuncu 2025'e kadar imza attı. Freiburg, aynı zamanda oyuncunun ayrılması dahilinde sonraki satıştan yüzde 7.5 pay alacak.
2025'e kadar imza atan Everton Soares ise Brezilya kulübünden 20 milyon avro karşılığında transfer edildi. Gremio, bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay alacak. (Sporx)
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