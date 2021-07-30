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Benfica'dan G.Saray'a yeni teklif

30.07.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gedson Fernandes'i takımda tutma kararı alan Benfica'dan Galatasaray'a sürpriz öneri geldi. Portekiz ekibi aynı görüşmede ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda da görev alabilen Gabriel'in kiralık olarak verilebileceği iletildi. Son kararı Terim ve ekibi verecek.

Benfica'dan G.Saray'a yeni teklif

Gedson Fernandes'i bir kez daha kiralamak isteyen Galatasaray'a, Benfica'dan sürpriz bir teklif geldi. Fernandes'i takımında görmek isteyen Fatih Terim'in en kilit transferlerden biri olarak gördüğü Portekizli için G.Saray'a hafta sonu iyi haber gelmemişti.

Hürriyet'in haberine göre; Benfica'nın Gedson'u kadroda tutma kararını ilettiği görüşmede Galatasaray'a başka bir orta saha oyuncusu, Brezilyalı Gabriel'i önerdiği ortaya çıktı.

YİNE DE GEDSON İÇİN UMUTLAR SÜRÜYOR

Terim'in Rui Costa'ya yakınlığından ötürü Benfica ile üst düzey bir ilişkiye sahip olan G.Saray'a, Gedson yerine 27 yaşındaki orta saha Gabriel'in kiralık olarak verilebileceği iletildi. Gedson defterini kapatmayıp gelişmeleri yakından takip etme kararı alınsa da Gabriel için Terim, ekibi ile görüşüp şartlara göre karar verecek.

Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda da görev alabilen Gabriel, Benfica forması ile 32 karşılaşmada forma giyip toplamda 1 gol, 4 asist kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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