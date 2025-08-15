Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu hakkında Benfica cephesinden sürpriz bir açıklama geldi.

"BENFICA'DA MUTLU"

Teknik Direktörü Bruno Lage basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kerem, takım için çok önemli bir oyuncu. Benfica'da mutlu ve iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Evet, bir teklif aldı ama şu anda Benfica'da mutlu ve buraya odaklanmış durumda. Yarın oynayacağımız maçta ona güveniyorum," ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Kerem Aktürkoğlu'nu Şampiyonlar Ligi elemesinde oynatan Benfica, kural gereği oyuncusunun transfer olması durumunda kendilerine karşı oynayamaması önlemini aldı. Bu duruma sinirlenen Fenerbahçe, yaptığı 25 milyon Euro'luk teklifi 18 milyon Euro civarına düşürdü. Yapılan yeni teklifi reddeden Benfica, transfer görüşmelerini durdurdu.

BEŞİKTAŞ PUSUDA BEKLİYOR

Benfica ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın bozulmasını bekleyen Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu için önümüzdeki günlerde girişimde bulunacak.