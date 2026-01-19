SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Benfica'dan Rafa Silva açıklaması! Rui Costa'dan beklenmedik yanıt

Beşiktaş’ta Rafa Silva belirsizliği sona yaklaşıyor. Kasım ayından bu yana forma giymeyen ve ayrılmak isteyen yıldız futbolcu için Benfica cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkan Rui Costa’nın sözleri ve 2.5 yıllık sözleşme iddiası, transferin hız kazandığını gösterdi.

Benfica'dan Rafa Silva açıklaması! Rui Costa'dan beklenmedik yanıt
Berker İşleyen
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş’ta Rafa Silva belirsizliği sona yaklaşırken, yıldız futbolcunun geleceğine dair Portekiz’den dikkat çeken sinyaller geldi. Kasım ayından bu yana siyah-beyazlı formayı giymeyen ve ayrılık talebi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için Benfica devreye girdi.

RUI COSTA'DAN RAFA YANITI

Benfica dan Rafa Silva açıklaması! Rui Costa dan beklenmedik yanıt 1

Kırmızı-beyazlıların Rio Ave deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyet sonrası konuşan Benfica Başkanı Rui Costa, taraftarların Rafa Silva sorusuna kısa ama net bir yanıt verdi. Portekiz basınından CMTV’ye göre Costa, “Rafa Silva'ya güveniyor musunuz?” sorusuna “Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum” cevabını verdi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Benfica dan Rafa Silva açıklaması! Rui Costa dan beklenmedik yanıt 2

Haberde, Benfica’nın tecrübeli futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı ve eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için süreci hızlandırdığı aktarıldı. Bu gelişmeler, Rafa Silva’nın Beşiktaş macerasının sona ermek üzere olduğuna işaret ediyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Beşiktaş Beşiktaş
-
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çok konuşulacak iddia!Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çok konuşulacak iddia!
G.Saray-A. Madrid maçına çok tanıdık hakem! UEFA duyurduG.Saray-A. Madrid maçına çok tanıdık hakem! UEFA duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika benfica beşiktaş Rafa Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.