Benfica'dan Rafa Silva açıklaması! Rui Costa'dan beklenmedik yanıt

Beşiktaş’ta Rafa Silva belirsizliği sona yaklaşırken, yıldız futbolcunun geleceğine dair Portekiz’den dikkat çeken sinyaller geldi. Kasım ayından bu yana siyah-beyazlı formayı giymeyen ve ayrılık talebi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için Benfica devreye girdi.

RUI COSTA'DAN RAFA YANITI

Kırmızı-beyazlıların Rio Ave deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyet sonrası konuşan Benfica Başkanı Rui Costa, taraftarların Rafa Silva sorusuna kısa ama net bir yanıt verdi. Portekiz basınından CMTV’ye göre Costa, “Rafa Silva'ya güveniyor musunuz?” sorusuna “Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum” cevabını verdi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, Benfica’nın tecrübeli futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı ve eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için süreci hızlandırdığı aktarıldı. Bu gelişmeler, Rafa Silva’nın Beşiktaş macerasının sona ermek üzere olduğuna işaret ediyor.