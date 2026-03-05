SON DAKİKA | Galatasaray'da 'Barış Alper Yılmaz' planı tuttu! Arabistan'ı reddettiler, yeni bonservisi dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa sahnesinde fırtına gibi esen Galatasaray'da, takımın dinamosu haline gelen milli yıldız Barış Alper Yılmaz'ın yükselişi tüm hızıyla devam ediyor. Gösterdiği üstün performansla değerine değer katan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde bir numaraya yerleşmiş durumda.

ARABİSTAN TEKLİFİ REDDEDİLDİ, PLAN KUSURSUZ İŞLEDİ!

Sarı-Kırmızılı kurmayların sezon başındaki dik duruşu meyvelerini vermeye başladı. Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi NEOM FC'den gelen ve 35-40 milyon Euro bandında olan o astronomik teklif, Galatasaray yönetimi tarafından tereddütsüz reddedilmişti.

Yönetimin, "Şampiyonlar Ligi'nde değerini daha da artıracak" diyerek aldığı bu cesur karar sahada karşılık buldu. Devler Ligi'nde takımını adeta tek başına sürükleyen isimlerden biri olan Barış Alper, piyasa değerini ve taliplerini katlayarak yönetimin planını haklı çıkardı.

YENİ BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ: 50 MİLYON EURO!

Bu sezon 6 farklı maçta hem gol atıp hem de asist yapma başarısı göstererek elit bir istatistiğe imza atan milli yıldız için Galatasaray yönetimi yeni fiyat etiketini belirledi. Kurmaylar, sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini tam 50 milyon Euro olarak sabitledi.

Yıldız oyuncunun bu inanılmaz formu, İtalya Serie A'nın devleri Juventus ve Napoli'nin scout ekiplerini şimdiden harekete geçirmiş durumda.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ: OSIMHEN İLE YARIŞIYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un elinde Sane, Noa Lang, Yunus Akgün ve Mauro Icardi gibi dünya çapında yıldızlar bulunmasına rağmen, tecrübeli hoca ilk 11 tahtasına önce Victor Osimhen'i, ardından hemen yanına Barış Alper Yılmaz'ı yazıyor.

Bu sezonki skor katkısıyla dudak uçuklatan Barış Alper, an itibarıyla 10 gol ve 14 asist üreterek takımın hücumdaki en keskin silahlarından biri oldu. Milli yıldız, 17 gol ve 6 asistle takımın en skorer ismi olan dünyaca ünlü partneri Victor Osimhen'i adım adım takip ediyor.