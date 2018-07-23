Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği Benfica, başkan Ali Koç için olumsuz anılara sahip... Zira, Benfica'yla deplasmanda oynanan 2013 UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Portekiz ekibinin attığı gol sonrası Ali Koç sinirden duvarı yumruklamış ve eli kırılmıştı.
CEZA BİLE ALDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başına ne geldiyse Fenerbahçe sevgisinden geldi. Bu olay sonrası bir süre eli açıda dolaşan Ali Koç, Fenerbahçe sevgisi yüzünden daha öncede elini sakatlamıştı. 2005'te takımının şampiyonluğunu ilan ettiği maçta oyuncuları alkışlarken el tendonunu koparan Koç, yönetici olduğu 2007'de de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden sonra yaşanan olaylar yüzünden iki yıl hak mahrumiyeti cezasına çaptırılmıştı.
Fenerbahçe, Benfica ile şimdiye kadar 4 karşılaşma oynadı ve taraflar sahadan 2'şer kez galibiyetle ayrıldı.
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