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Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.07.2018 18:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile eşleşmesi sonrası Ali Koç'un fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2013 yılındaki Benfica-Fenerbahçe maçında Benfica'nın golü sonrası sinirden duvarı yumruklamış ve elini kırmıştı. Birçok Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un elinin alçıda olduğu fotoğrafla birlikte 'şimdi rövanş zamanı' paylaşımı yaptı.

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği Benfica, başkan Ali Koç için olumsuz anılara sahip... Zira, Benfica'yla deplasmanda oynanan 2013 UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Portekiz ekibinin attığı gol sonrası Ali Koç sinirden duvarı yumruklamış ve eli kırılmıştı.

alikoç

CEZA BİLE ALDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başına ne geldiyse Fenerbahçe sevgisinden geldi. Bu olay sonrası bir süre eli açıda dolaşan Ali Koç, Fenerbahçe sevgisi yüzünden daha öncede elini sakatlamıştı. 2005'te takımının şampiyonluğunu ilan ettiği maçta oyuncuları alkışlarken el tendonunu koparan Koç, yönetici olduğu 2007'de de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden sonra yaşanan olaylar yüzünden iki yıl hak mahrumiyeti cezasına çaptırılmıştı.

Fenerbahçe, Benfica ile şimdiye kadar 4 karşılaşma oynadı ve taraflar sahadan 2'şer kez galibiyetle ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ali koç Fenerbahçe Benfica

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Benfica çakar geçer gerisine karışmaz.
gene bir yerini kırar bu
benficayı da 6 lı cincon ve beştaş gibi yapın ve yenin..
bakacaz cocu mu kokuttumu ????
cok zor turu gecmek futbol sahada oynanir ama kadromuz malesef yetersiz alu koc ta transfer yapamadi malesef zayif kaldik
bir beşiktaşlı olarak fenerbahçe'nin şampiyonlar ligi'nde başarılı olmasını istiyorum. olmalı da ve cocu gibi başarılı bir teknik direktörle olacaktır da. gençleri çok başarılı
BENFİCA ESKİ BENFİCA DEGİL ÇKMAYANA ÇAKIYORLAR ARTIK
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