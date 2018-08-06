Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica - Fenerbahçe maçını yayınlayan kanallar

Benfica - Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe, Benfica ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı için Portekiz'e gitti. Yeni başkan ve yeni teknik direktör ile ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Benfica deplasmanından tur için avantajlı bir skor ile dönmek istiyor. Fenerbahçe, Benfica maçı kadrosunu UEFA'ya bildirmiş, böylece maç kadrosunda yer almayan futbolcular belli olmuştu. Peki Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hangi kanallar, Benfica - FB maçını yayınlıyor? İşte detaylar...

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibi ile 7 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı ilk maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Luz Stadı’nda TSİ 22.00'de başlayacak Benfice - Fenerbahçe maçında Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Scherbakov olacak. Maç BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR