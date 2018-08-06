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Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica - Fenerbahçe maçını yayınlayan kanallar

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 06.08.2018 08:41 | Son Güncelleme

Benfica - Fenerbahçe maçı ile sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Yeni sezona yeni başkanı ve yeni teknik direktörü ile başlayan Fenerbahçe, Benfica ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleşti. İlk maç için Portekiz'e giden Fenerbahçe, tur için avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin Benfica maçı kadrosunda kimler yer alıyor, kimler yok? Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hangi kanallar Benfica - FB maçını şifresiz yayınlıyor?

Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica - Fenerbahçe maçını yayınlayan kanallar

Benfica - Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe, Benfica ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı için Portekiz'e gitti. Yeni başkan ve yeni teknik direktör ile ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Benfica deplasmanından tur için avantajlı bir skor ile dönmek istiyor. Fenerbahçe, Benfica maçı kadrosunu UEFA'ya bildirmiş, böylece maç kadrosunda yer almayan futbolcular belli olmuştu. Peki Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hangi kanallar, Benfica - FB maçını yayınlıyor? İşte detaylar...

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibi ile 7 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı ilk maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Luz Stadı’nda TSİ 22.00'de başlayacak Benfice - Fenerbahçe maçında Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Scherbakov olacak. Maç BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

Uluslararası - UEFA Champions League App, Benfica TV
Bosna Hersek - Arena Sport 1
Brezilya - Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil
Hırvatistan - Arena Sport 1
Makedonya - Arena Sport 4 Serbia
Karadağ - Arena Sport 4 Serbia, Arena Sport 1
Portekiz - Benfica TV
Sırbistan - Arena Sport 4 Serbia, Arena Sport 1

FENERBAHÇE'NİN BENFİCA MAÇI KADROSU

Fenerbahçe'nin Benfica maçı için UEFA'nın internet sitesinde yayımlanan kadroda, yeni transferlerden Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu'na yer verilmedi. Sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı'nın yanı sıra Salih Uçan da kadroya alınmadı.

Yeni transferlerden Barış Alıcı ile Andre Ayew, 23 kişilik kadroda yer buldu. Barış Alıcı'nın isminin Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen ikizi Kerim Alıcı ile karıştırılması dikkati çekti. UEFA'daki listede yanlışlıkla Kerim'in adı yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Giuliano Victor de Paula, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Eljif Elmas

Forvet: Roberto Soldado, Andre Ayew

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