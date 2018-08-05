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Benfica-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile oynayacağı maçı Belaruslu hakem Kulbakov yönetecek.

Benfica-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibi ile 7 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı ilk maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Luz Stadı’nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Scherbakov olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Şampionlar Ligi Fenerbahçe Benfica Aleksei Kulbakov

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