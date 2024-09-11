Benfica, Fenerbahçe'nin yıldızını da alabilir! Kerem Aktürkoğlu için gelmişti, Fenerbahçeli yıldıza hayran oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti. İlk maçında Galler ile berabere kalan Ay Yıldızlılar, İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick'i ile 3-1 devirip ilk galibiyetini aldı. Türkiye'nin İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği mücadeleye Benfica'nın yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Yıldız oyuncu hat-trick yaparak gecenin yıldızı olmayı başardı.

Kerem Aktürkoğlu, 4 yıllık Galatasaray kariyerinin ardından Benfica'ya beş yıllık imza attı.

FENERBAHÇELİ İSME HAYRAN OLDU

Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Bruno Lage, İzlanda ile oynadığımız milli maçta Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için tribündeki yerini alırken, Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmada sürpriz bir isme hayran oldu.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLENDİ

Lage, mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 87 dakika sahada daha Fenerbahçeli yıldız İsmail Yüksek'in performansıyla büyülenirken, Benfica Başkanı Rui Costa'ya oyuncunun alınması yönünde olumlu rapor verdi.

O DA SICAK BAKIYOR

48 yaşındaki Portekizli teknik adamın talebiyle oyuncuyu listesine ekleyen Portekiz ekibinin ara transfer döneminde ya da yeni sezonda 25 yaşındaki ön libero için teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında. Teklifin yapılması durumunda Kerem ve Orkun'un da İsmail'in transferinde önemli rol oynayabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe ile 3 yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun da şartların oluşması halinde Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.