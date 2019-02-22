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Benfica - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim koridorda hakemlere sert tepki gösterdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Portekiz basını, teknik direktör Fatih Terim ve beraberindekilerin Benfica - Galatasaray maçı sonrasında hakemlere ciddi tepki gösterdiğini ve hakemlerin de emniyet güçlerinden yardım istediğini yazdı.

Benfica - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim koridorda hakemlere sert tepki gösterdi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı ve 0-0'lık sonucun ardından ilk maçtaki 2-1'lik yenilgi ile Avrupa'ya veda ettiği maçta hakemlerin verdiği kararlar tepki toplarken, Portekiz basını karşılaşmanın ardından gelişen olaylarla ilgili dikkat çeken detayları aktardı.

A Bola Gazetesi, son düdüğün ardından soyunma odasında Fatih Terim ve ekibi ile hakem dörtlüsü arasında gergin anların yaşandığını belirtirken, Fatih Terim'in hakemleri koridoarlarda beklediğini ve özellikle 4. hakem Radu Ghinguleac başta olmak üzere büyük tepki gösterdiğini belirtti.

Deneyimli hocanın hakemlere bağırarak tepki gösterdiğinin belirtildiği haberde, hakem Ovidiu Hategan ve ekibinin yaşananların ardından emniyet güçlerini çağırdığı ve stattan da polis kordonunda ayrıldığı ifade edildi.

FATİH TERİM MAÇ SONUNDA TEPKİ GÖSTERDİ

Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın sonunda elenmelerinde hakemlerin performansının büyük rol oynadığını belirterek, "İki maça da hakemler damgasını vurdu diyebiliriz. İlk maçta olmayan penaltı, bu maçta olmayan ofsayt, Günahı UEFA'nın boynuna. Eleyebilirdik ama bu sezn her türlü hakem hataları bize tatsız zamanlar yaşattı" demişti.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim Benfica UEFA Avrupa Ligi Ovidiu Hategan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne yapacaksın hakem de hatalar yapar
hakemleri boşverde sen dakika 80 olmuş oyuncu değiştiriyorsun karşındaki takım bile genç olmasına rağmen 85 ci dakikayı gösterirken 3 oyuncu hakkınıda kullanmış ama sen takımın 1 tane bile pozisyon yakalıyamamışken sen gidişatı değiştirmek için dakika 80 ni bekliyorsun ondan sonra hakem diyorsun önce kendine bağır çağır.
Maç sahada kazanılır
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