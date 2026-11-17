Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Samuel Ballet'in transfer sürecine ve Amedspor'un harcamalarına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"SAMUEL BALLET 2 MİLYON EURO İSTEDİ"

Samuel Ballet transferinde maliyete takıldıklarını belirten Yüksel Yıldırım, oyuncunun kendilerinden 2 milyon euro talep ettiğini ifade etti. Bu bütçeyi kulüp olarak veremediklerini dile getiren Yıldırım, transferin Amedspor tarafından sonuçlandırıldığını aktardı.

"BU PARALAR NEREDEN GELİYOR BİLMİYORUM"

Amedspor'un yaptığı harcamalara dikkat çeken Samsunspor Başkanı, "Amedspor bu paraları nereden, nasıl buluyor bilmiyorum" diyerek transferin finansal boyutuna ilişkin soru işaretlerini dile getirdi.