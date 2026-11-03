Benfica - Lech Poznan Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Benfica Perşembe 23:00 Lech Poznan

Benfica, Lech Poznan'ı 5 Kasım 2026 saat 23:00'te Sport Lisboa e Benfica stadyumunda konuk ediyor.

Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde Lech Poznan ile karşılaşmaya hazırlanıyor. İki takımın da son form durumları merakla bekleniyor.

Takımların güncel form bilgileri Benfica tüm kulvarlar Benfica 1-0 Alverca Portekiz Süper Ligi G

Benfica 4-1 Gil Vicente Portekiz Lig Kupası G

Santa Clara 1-2 Benfica Portekiz Süper Ligi G

Omonia 1-4 Benfica UEFA Avrupa Ligi G

Benfica 4-1 Celtic UEFA Avrupa Ligi G Lech Poznan tüm kulvarlar Lech Poznan 3-1 Wisla Krakow Polonya Ekstraklasa G

Siarka Tarnobrzeg 1-0 Lech Poznan Polonya Kupası M

Legia Varşova 1-2 Lech Poznan Polonya Ekstraklasa G

Lech Poznan 1-1 Sunderland UEFA Avrupa Ligi B

Lech Poznan 6-1 Korona Kielce Polonya Ekstraklasa G

Maç öncesi değerlendirme

Benfica, son dönemdeki maçlarında sergilediği üstün performansla dikkat çekiyor. Son 5 maçında 5 galibiyet elde ederek güçlü bir form yakaladı ve bu da onları turnuvada favori konumuna taşıyor.

Eksik Oyuncular Benfica 1 eksik Enzo Barrenechea Lech Poznan 1 eksik

Benfica kadrosunda Enzo Barrenechea (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.

İkili Rekabet 2 Benfica 0 Beraberlik 0 Lech Poznan Benfica 4-0 Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi

Lech Poznan 2-4 Benfica UEFA Avrupa Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Benfica 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Benfica 8, Lech Poznan 2 gol attı.