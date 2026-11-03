Benfica - Lech Poznan Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Benfica, Lech Poznan'ı 5 Kasım 2026 saat 23:00'te Sport Lisboa e Benfica stadyumunda konuk ediyor.
Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde Lech Poznan ile karşılaşmaya hazırlanıyor. İki takımın da son form durumları merakla bekleniyor.
Benfica, son dönemdeki maçlarında sergilediği üstün performansla dikkat çekiyor. Son 5 maçında 5 galibiyet elde ederek güçlü bir form yakaladı ve bu da onları turnuvada favori konumuna taşıyor.
Benfica kadrosunda Enzo Barrenechea (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Benfica 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Benfica 8, Lech Poznan 2 gol attı.
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