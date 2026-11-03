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Benfica - Lech Poznan Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Benfica, Lech Poznan ile 5 Kasım 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. İki takımın son dönemdeki form durumları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Benfica - Lech Poznan Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
Benfica
Perşembe 23:00
05.11.2026
Lech Poznan
Stadyum: Sport Lisboa e Benfica Yayın: tabii Spor

Benfica, Lech Poznan'ı 5 Kasım 2026 saat 23:00'te Sport Lisboa e Benfica stadyumunda konuk ediyor.

Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde Lech Poznan ile karşılaşmaya hazırlanıyor. İki takımın da son form durumları merakla bekleniyor.

Takımların güncel form bilgileri
Benfica

tüm kulvarlar

  • 02.11.2026 Benfica 1-0 Alverca Portekiz Süper Ligi G
  • 29.10.2026 Benfica 4-1 Gil Vicente Portekiz Lig Kupası G
  • 26.10.2026 Santa Clara 1-2 Benfica Portekiz Süper Ligi G
  • 22.10.2026 Omonia 1-4 Benfica UEFA Avrupa Ligi G
  • 15.10.2026 Benfica 4-1 Celtic UEFA Avrupa Ligi G
Lech Poznan

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Lech Poznan 3-1 Wisla Krakow Polonya Ekstraklasa G
  • 28.10.2026 Siarka Tarnobrzeg 1-0 Lech Poznan Polonya Kupası M
  • 25.10.2026 Legia Varşova 1-2 Lech Poznan Polonya Ekstraklasa G
  • 22.10.2026 Lech Poznan 1-1 Sunderland UEFA Avrupa Ligi B
  • 18.10.2026 Lech Poznan 6-1 Korona Kielce Polonya Ekstraklasa G

Maç öncesi değerlendirme

Benfica, son dönemdeki maçlarında sergilediği üstün performansla dikkat çekiyor. Son 5 maçında 5 galibiyet elde ederek güçlü bir form yakaladı ve bu da onları turnuvada favori konumuna taşıyor.

Eksik Oyuncular

Benfica

1 eksik
Enzo Barrenechea Sakat Menisküs Problemi

Lech Poznan

1 eksik
Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

Benfica kadrosunda Enzo Barrenechea (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.

İkili Rekabet
2 Benfica
0 Beraberlik
0 Lech Poznan
  • 03.12.2020 Benfica 4-0 Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi
  • 22.10.2020 Lech Poznan 2-4 Benfica UEFA Avrupa Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Benfica 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Benfica 8, Lech Poznan 2 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Benfica - Lech Poznan maçı ne zaman?

5 Kasım 2026.

Benfica - Lech Poznan maçı saat kaçta?

23:00.

Benfica - Lech Poznan maçı hangi kanalda?

Tabii Spor.

Benfica - Lech Poznan maçında hangi oyuncular eksik?

Benfica'da Enzo Barrenechea ve Lech Poznan'da bir oyuncu sakat.

Benfica ve Lech Poznan'ın ligde kaç puanı var?

Bu bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
benfica
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