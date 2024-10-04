Benfica'nın prensi Kerem Aktürkoğlu'na yılın transfer teklifi! Manchester United kapıyı 40 milyon euroyla çalıyor

Galatasaray'dan sezon başında 12 milyon euro karşılığında Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Sol kanatta oynayan Kmilli futbolcu Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 3 maçta 2 gol atıp 2 asist yaparken; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çıktığı 2 maçta da 2 gol kaydetti.

DÜNYA DEVİ HAREKETE GEÇTİ

Bir anda Avrupa'nın en çok konuştuğu futbolcular arasına giren Aktürkoğlu için şimdiden transfer söylentileri de konuşulmaya başlarken, son olarak bir dünya devinin milli futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi.

KEREM İÇİN 40 MİLYON EURO

İspanyol Fichajes’te yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmek için Portekiz kulübüne 40 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kerem Aktürkoğlu, 4 yıl formasını giydiği Galatasaray'da 179 resmi maçta 46 gol kaydetmişti.