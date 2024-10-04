SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Benfica'nın prensi Kerem Aktürkoğlu'na yılın transfer teklifi! Manchester United kapıyı 40 milyon euroyla çalıyor

Benfica'nın prensi Kerem Aktürkoğlu'na yılın transfer teklifi! Manchester United kapıyı 40 milyon euroyla çalıyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.10.2024 11:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer olan ve gösterdiği performansla Avrupa'yı kendine hayran bırakan Kerem Aktürkoğlu için dünya devinin harekete geçtiği iddia edildi. Yıldız futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın transfer teklifi yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Benfica'nın prensi Kerem Aktürkoğlu'na yılın transfer teklifi! Manchester United kapıyı 40 milyon euroyla çalıyor
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'dan sezon başında 12 milyon euro karşılığında Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Sol kanatta oynayan Kmilli futbolcu Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 3 maçta 2 gol atıp 2 asist yaparken; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çıktığı 2 maçta da 2 gol kaydetti.

DÜNYA DEVİ HAREKETE GEÇTİ

Bir anda Avrupa'nın en çok konuştuğu futbolcular arasına giren Aktürkoğlu için şimdiden transfer söylentileri de konuşulmaya başlarken, son olarak bir dünya devinin milli futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi.

a1

KEREM İÇİN 40 MİLYON EURO

İspanyol Fichajes’te yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmek için Portekiz kulübüne 40 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

a2

Kerem Aktürkoğlu, 4 yıl formasını giydiği Galatasaray'da 179 resmi maçta 46 gol kaydetmişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Kerem Aktürkoğlu benfica
En Çok Okunan Haberler
Beyoğlu'nda taciz skandalı! Genç kıza zorla sarılıp yere yatırdı

Beyoğlu'nda taciz skandalı! Genç kıza zorla sarılıp yere yatırdı

Özel Harekat polisi çılgına döndü

Özel Harekat polisi çılgına döndü

Maç biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti!

Maç biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti!

Avrupa'daki Türk gecesi tat vermedi!

Avrupa'daki Türk gecesi tat vermedi!

Galatasaray,2-0'dan maç verdi! 3 dakikada sosyal medya rekoru kırıldı

Galatasaray,2-0'dan maç verdi! 3 dakikada sosyal medya rekoru kırıldı

Neymar ile anlaşma sağlandı!

Neymar ile anlaşma sağlandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.