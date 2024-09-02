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  4. Benfica'nın yıldızı Joao Mario adım adım Beşiktaş'a! Siyah - beyazlılar, imza için İstanbul'a getiriyor.

Benfica'nın yıldızı Joao Mario adım adım Beşiktaş'a! Siyah - beyazlılar, imza için İstanbul'a getiriyor.

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.09.2024 23:00
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Beşiktaş'ta kadro güçlendirme çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva'nın ardından bir başka Benfica yıldızı Joao Mario'yu açıklamaya hazırlanıyor. Kulüp ile oyuncu arasında anlaşma sağlandı. Portekizli oyuncunun yarın akşam (3 Eylül) İstanbul'da olması bekleniyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 ile başlayıp UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam eden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor.

Transfer döneminde 7 futbolcuyu renklerine bağlayan ve son olarak stoper bölgesine Felix Uduokhai'yi renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, sıradaki takviyeyi hücuma yapıyor.

RAFA SILVA'DAN SONRA

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Hücum bölgesinde alternatif yaratmak isteyen Beşiktaş, Rafa Silva'dan sonra bir başka Benfica yıldızı olan Joao Mario için geri sayıma geçti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Mario ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan görüşmeler tamamlandı.

31 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolü ve imza için 3 Eylül'de İstanbul'da olacağı belirtildi.

JOAO MARIO'NUN KARİYERİ

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Joao Mario, kariyerinde Sporting, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova ve Benfica gibi takımların formasını giydi.

Bu ekiplerde toplamda 441 maçta sahaya çıkan Portekizli futbolcu, 61 kez ağları havalandırırken 84 kez de asist katkısı vermeyi başardı.

4 milyon euro piyasa değeri olan Mario, geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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