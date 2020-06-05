Benfica otobüsüne taşlı saldırıda futbolcular yaralandı

Portekiz Premier Ligi’nin 25. haftasında lider Benfica sahasında Tondela’yı konuk etti. 3 aylık aranın ardından Portekiz’de futbol müsabakaları başlarken, karşılaşma sonrasında yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Ligde oynadığı son 2 maçından beraberlikle ayrılan Benfica, iç sahada Tondela ile de berabere kalınca, taraftarlar takım otobüsünü taşladı.
Yaşanan olayın ardından otobüsün camları kırılırken, devre arası transfer döneminde takıma dahil edilen Julian Weigl hastane kaldırıldı. Alman futbolcunun yaşanan saldırının ardından şoka girdiği ifade edildi. Daha önce Borussia Dortmund forması giyerken, Monaco ile oynanan karşılaşma öncesinde Alman ekibinin otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıyı da yaşayan Weigl’in, Benficalı taraftarların otobüse saldırması sonrasında bir süre şok yaşadığı belirtildi.
Öte yandan takımın diğer yıldız adaylarından Andrija Zivkovic’in de saldırı sonrasında hafif yaralandığı gelen haberler arasında.
(DHA)
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