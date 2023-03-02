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  4. Benfica şokta! 6 maçta şike - 6 maçta teşvik! Portekiz bu soruşturmayla çalkalanıyor...

Benfica şokta! 6 maçta şike - 6 maçta teşvik! Portekiz bu soruşturmayla çalkalanıyor...

02.03.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz Cumhuriyet Başsavcılığı, ligin köklü kulüplerinden Benfica'nın toplam 12 maçta şike ve teşvik primi dağıtmasından şüphelenildiği için soruşturma açıldığını duyurdu. Benfica'nın rakip futbolculara para dağıttığı ve ezeli rakipleri Porto ile Sporting'in karşılaşacakları takımlara da teşvik primi verdiği kaydedildi.

Benfica şokta! 6 maçta şike - 6 maçta teşvik! Portekiz bu soruşturmayla çalkalanıyor...

Portekiz, şike soruşturmasıyla çalkalanıyor. Ülkenin en köklü kulüplerinden Benfica'ya 12 maçta şike yapması ve teşvik primi dağıtmasına dair iddialar sonrasında soruşturmaya alındı. Portekiz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; Benfica'nın toplam 12 maç için soruşturulduğu ifade edildi. Söz konusu maçların 2016 ile 2019 yılları arasında oynandığı ifade edildi.

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Ülkede bulunan TVI'nin haberine göre Benfica, 6 maçta karşılaştığı rakiplerinin futbolcularına şike amaçlı para dağıttı.

Diğer 6 maçta ise ezeli rakipler Sporting ile Porto'nun karşılaştığı takımların futbolcularına teşvik primi verdiği kaydedildi.

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Benfica'nın şike yaptığı 6 maçın 5'ini kazandığı, 1'inde ise berabere kaldığı belirtildi.

Şike ve teşvik için para dağıtılan 6 maç ise şöyle sıralandı;

Maritimo 0-2 Benfica
Rio Ave 0-1 Benfica
Boavista 2-2 Benfica
Benfica 5-0 Maritimo
Benfica 5-1 Boavista
Porto 1-1 Vitoria Setubal

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