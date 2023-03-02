Benfica şokta! 6 maçta şike - 6 maçta teşvik! Portekiz bu soruşturmayla çalkalanıyor...

Portekiz, şike soruşturmasıyla çalkalanıyor. Ülkenin en köklü kulüplerinden Benfica'ya 12 maçta şike yapması ve teşvik primi dağıtmasına dair iddialar sonrasında soruşturmaya alındı. Portekiz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; Benfica'nın toplam 12 maç için soruşturulduğu ifade edildi. Söz konusu maçların 2016 ile 2019 yılları arasında oynandığı ifade edildi.

Ülkede bulunan TVI'nin haberine göre Benfica, 6 maçta karşılaştığı rakiplerinin futbolcularına şike amaçlı para dağıttı.

Diğer 6 maçta ise ezeli rakipler Sporting ile Porto'nun karşılaştığı takımların futbolcularına teşvik primi verdiği kaydedildi.

Benfica'nın şike yaptığı 6 maçın 5'ini kazandığı, 1'inde ise berabere kaldığı belirtildi.

Şike ve teşvik için para dağıtılan 6 maç ise şöyle sıralandı;

Maritimo 0-2 Benfica

Rio Ave 0-1 Benfica

Boavista 2-2 Benfica

Benfica 5-0 Maritimo

Benfica 5-1 Boavista

Porto 1-1 Vitoria Setubal

