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Benfica, teknik direktör Jorge Jesus'la anlaştı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.07.2020 10:36 | Son Güncelleme

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, 2 yıllık Flamengo macerasının ardından 2015'te ayrıldığı ve efsane olduğu Benfica'ya resmen geri döndü. Tecrübeli teknik adam, Benfica'da çalıştığı dönemde 3 kez lig şampiyonluğu, 5 kez Portekiz Kupası, 1 kez Portekiz Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Benfica, teknik direktör Jorge Jesus'la anlaştı

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirileceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo takımını çalıştıran 65 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Daha önce 2009-2015 yılları arasında Benfica'yı çalıştıran Jesus, takımı 3 kez lig şampiyonluğuna taşımıştı.
Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes takımlarında görev yapan Portekizli çalıştırıcı, 2019 yılında Flamengo'nun başına geçmişti.

(İHA)


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