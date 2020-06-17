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BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Karesi ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü BENGİ projesi sayesinde öğrencilerin kitap okuma oranı 3 yılda 4 kat arttı.Karesi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda yürütülen BENGİ projeleri sonucunda oluşan “Okuma Kültürü Araştırması Veri ve Analizleri” isimli bir rapor Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasından paylaşıldı.Paylaşılan raporda en çok göze çarpan istatistik Karesi’de kitap okuma oranının son üç yılda dört kat artması oldu.

BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü BENGİ projesi sayesinde öğrencilerin kitap okuma oranı 3 yılda 4 kat arttı.
Karesi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda yürütülen BENGİ projeleri sonucunda oluşan “Okuma Kültürü Araştırması Veri ve Analizleri” isimli bir rapor Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasından paylaşıldı.
Paylaşılan raporda en çok göze çarpan istatistik Karesi’de kitap okuma oranının son üç yılda dört kat artması oldu. Paylaşılan rapora göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenci başı günlük kitap okuma sayfa sayısı 3,4 iken; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenci başı günlük kitap okuma sayfa sayısı 13,43’e ulaştı. Ayrıca yine 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenci başı bir yılda okunan kitap sayısı 11,8 oranına sahipken; bu oran 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda 40,08 oranına ulaştı.
Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü; son 3 yıldır Karesi Kaymakamlığı koordinatörlüğünde yürütülen projeler sonucunda oluşan veriler; mevcut durumu saptamak, okuma kültürünün yaygınlaştırılması için yapılması gerekenleri belirlemek ve okuma kültürünün teşvik edilmesi için fırsatlar konusunda bize yön vermek açısından oldukça önemli. Okuma oranın yüksekliğinde birincil etken yürütülen projeler. Ama aynı zamanda “Karesi 3 Yaşından İtibaren Okuyor, Karesi’de Her Sınıf Bir Kütüphane” gibi projelerde ailelerden almış olduğumuz destek de çok önemli bir yer tutuyor. Aileden destek almış kişilerin okuma seviyesi birebir orantılı olarak artıyor. Son üç yılın verilerini incelediğimizde okuma oranları ilçemizde her yıl artıyor. Düzenli kitap okuma alışkanlığına sahip öğrencilerin, sözlü ve yazılı dil becerileri geliştiği için, bu öğrenciler daha kolay iletişim kurabiliyor. Parmak kaldırmaktan korkmayan, eleştirel düşünebilen, verilen bilgileri sorgulayabilen, soru sorma alışkanlığına sahip olan öğrenciler ilçemizin akademik başarısını da doğrudan arttırıyor. Karesi’de kitap okuma oranının son üç yılda dört kat artmasının büyük bir gelişme olduğunu vurgulayan Günnü; bu projelerin koordinesini sağlayan Kaymakam Abdulkadir Demir, Kurum yöneticilerine, bu takibi sınıflarında büyük gayretle yapan Karesi’nin öğretmenlerine ve velilere teşekkür etti.

BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı

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