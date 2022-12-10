Bengü kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bengü ile eşi Selim Selimoğlu'nun hayatı!

Bengü, Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk oluyor. Ünlü şarkıcı, 10 Aralık Cumartesi akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can, Serdar Ortaç ve Sakiler izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki, Bengü kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bengü'nün hayatı ve biyografisi...

BENGÜ KİMDİR?

Bengü, 2 Nisan 1979 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bengü Erden, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirmiştir.

Bengü, 1998'de Müfit Bayşara’nın bir bestesiyle MÜYAP ve Show TV'nin organize ettiği Pop Show 98 adlı şarkı yarışmasını 2 olarak tamamlamıştır.

Jüride olan Kenan Doğulu ile müzik çalışmalarına devam etti. ve 3 sene kadar ona vokallik yaptı.

Bengü, ilk albümü Hoş Geldin’i Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde 2000 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkardı.

2000 yılından beri göz önünde olan ünlü şarkıcı Bengü'nün çok sayıda albümü ve şarkısı vardır.

Bengü, Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ile evlidir.

BENGÜ'NÜN EŞİ SELİM SELİMOĞLU KİMDİR?

Selim Selimoğlu, 1979 yılında doğdu. Aslen Rizelidir.

İş insanı olan Selim Selimoğlu, armatörük yapmaktadır.

Selim Selimoğlu, Çaykur Rizespor Basın Sözcüsüdür.

