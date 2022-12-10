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Bengü kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bengü ile eşi Selim Selimoğlu'nun hayatı!

10.12.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bengü, 10 Aralık Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Ünlü şarkıcı Selim Selimoğlu ile evli ve 2 çocuğu var. Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın sunumuyla Kanal D'de ekrana gelmeye devam eden Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki diğer konuları ise Serdar Ortaç ve Sakiler olacak. Peki, Bengü kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Bengü hakkında merak edilenler...

Bengü kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bengü ile eşi Selim Selimoğlu'nun hayatı!

Bengü, Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk oluyor. Ünlü şarkıcı, 10 Aralık Cumartesi akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can, Serdar Ortaç ve Sakiler izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki, Bengü kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bengü'nün hayatı ve biyografisi...

BENGÜ KİMDİR?

Bengü, 2 Nisan 1979 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bengü Erden, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirmiştir.

Bengü, 1998'de Müfit Bayşara’nın bir bestesiyle MÜYAP ve Show TV'nin organize ettiği Pop Show 98 adlı şarkı yarışmasını 2 olarak tamamlamıştır.

Jüride olan Kenan Doğulu ile müzik çalışmalarına devam etti. ve 3 sene kadar ona vokallik yaptı.

Bengü, ilk albümü Hoş Geldin’i Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde 2000 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkardı.

2000 yılından beri göz önünde olan ünlü şarkıcı Bengü'nün çok sayıda albümü ve şarkısı vardır.

Bengü, Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ile evlidir.

Şarkıcı Bengü ile Selim Selimoğlu evlendi!

BENGÜ'NÜN EŞİ SELİM SELİMOĞLU KİMDİR?

Selim Selimoğlu, 1979 yılında doğdu. Aslen Rizelidir.

İş insanı olan Selim Selimoğlu, armatörük yapmaktadır.

bengü

Selim Selimoğlu, Çaykur Rizespor Basın Sözcüsüdür.

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