MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beni Affet dizisinin yıldızı İlkay Kayku'nun inanılmaz değişimi! Çok seksi...

Beni Affet dizisinin yıldızı İlkay Kayku'nun inanılmaz değişimi! Çok seksi...

24.02.2021 14:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beni Affet dizisinin yıldızı İlkay Kayku'nun inanılmaz değişimi! Çok seksi...

Beni Affet adlı gündüz kuşağı dizisiyle tanınan ve Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrolünü oynadığı Ramo dizisinde rol alan yıldız oyuncu İlkay Kayku'nun değişimi gündem oldu.

Beni Affet dizisinde Sevgi karakteriyle parlayan ve ardından Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlkay Kayku'nun son halini görenler tanıyamadı.

83029959-617376349062594-5420013018-yTvP

Ünlü oyuncu İlkay Kayku'nun şaşırtan değişimi görenleri hayrete düşürdü. Kayku'nun eski halinden eser kalmadı.

50919730-2319834368055516-663371788-596v

Sosyal medya hesabı Instagramdan pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun tarzı dikkat çekti.

85066278-742500792945865-3760599271-SRdv

Kayku'nun kısa saçlı ve dövmeli hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
111931695-279836586449617-170605563-tbIs

Instagramda 201binden fazla takipçisi bulunan başarılı oyuncunun pozlarına ise beğeni yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Minik bikinisi olay! Bir de arkasını görünMinik bikinisi olay! Bir de arkasını görün
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
eski hali daha iyiydi
bitik yasli
yemenili haliniz daha güzel yeni haliniz biraz itici geldi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk İngilizce şarkısı için cesur pozlar

İlk İngilizce şarkısı için cesur pozlar

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

Diğer Haberler

Azra Akın'dan aşk paylaşımı

Azra Akın'dan aşk paylaşımı

Yüzünü ilk defa gösterdi! İşte Banu Ilıcalı'nın kızı

Yüzünü ilk defa gösterdi! İşte Banu Ilıcalı'nın kızı

Blanca Blanco'nun minik bikinisi olay!

Minik bikinisi olay! Bir de arkasını görün

Gonca Vuslateri'den Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

Ünlü oyuncu Burcu Kara tarlada zeytin dalı topladı

Ünlü oyuncu Burcu Kara tarlada zeytin dalı topladı

Gizlice çekilen cinsellik videoları ifşa olan Georgia Harrison sosyal medyayı terk etti

Gizlice çekilen cinsellik videoları ifşa olmuştu! Her şeyi kapattı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.