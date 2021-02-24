Beni Affet dizisinin yıldızı İlkay Kayku'nun inanılmaz değişimi! Çok seksi...

Beni Affet dizisinde Sevgi karakteriyle parlayan ve ardından Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlkay Kayku'nun son halini görenler tanıyamadı.
Ünlü oyuncu İlkay Kayku'nun şaşırtan değişimi görenleri hayrete düşürdü. Kayku'nun eski halinden eser kalmadı.
Sosyal medya hesabı Instagramdan pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun tarzı dikkat çekti.
Kayku'nun kısa saçlı ve dövmeli hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Instagramda 201binden fazla takipçisi bulunan başarılı oyuncunun pozlarına ise beğeni yağdı.
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