SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Benik Afobe: Benim amacım gol atmak

Benik Afobe: Benim amacım gol atmak

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.09.2020 22:05 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe, 2 gol attığı Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

Benik Afobe: Benim amacım gol atmak

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan yeni transfer Benik Afobe, maç sonrasında konuştu.

Kaliteli bir takım olduklarını söyleyen Afobe, "Sezonun ilk maçını maalesef kaybettik, 2. maçta berabere kaldık, bugün tek amacımız kazanmaktı. Ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyoruz, bunu ilan etmek amacımız. Bunu başardık bugün." dedi.

Sörloth'un yerini doldurmanın zor olduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Hangi hücum oyuncusuna sorarsanız sorun, ilk golün önemli olduğunu, sonra daha rahat olduğunu hisseder. Geçen sezon çok goller atmış bir santrfor oyuncusuna sahipti takımımız. Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama giden arkadaşımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Ben de kendi kalitemi göstermeye çalışıyorum. Her santrforun amacıdır gol atmak, ben de bunu yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Fırtına geri döndü! Fırtına geri döndü!
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Film gerçek oldu! Hepsini saniyeler içinde topladılar
Film gerçek oldu! Hepsini saniyeler içinde topladılar
Merakla bekleniyordu! Çin, aşı sonuçlarını açıkladı
Merakla bekleniyordu! Çin, aşı sonuçlarını açıkladı
Marcao Galatasaray'dan ayrılıyor
Marcao Galatasaray'dan ayrılıyor
Maç bittikten sonra gol attılar!
Maç bittikten sonra gol attılar!
Beşiktaş'a transferde şok haber
Beşiktaş'a transferde şok haber
Günün ilk maçında gol düellosu
Günün ilk maçında gol düellosu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Trabzonsporlu yıldızdan F.Bahçe cevabı
Trabzonsporlu yıldızdan F.Bahçe cevabı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eddie Newton: Doğru yoldayız
Eddie Newton: Doğru yoldayız
Benik Afobe: Benim amacım gol atmak
Benim amacım gol atmak
ÖZET | Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
Fırtına geri döndü!
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor MAÇ ÖZETİ | TS MALATYA ÖZET
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u rahat geçti
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Trabzonspor - Malatyaspor ilk 11'leri belli oldu
Trabzonspor Diabate'yi kadrosuna kattı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.