EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Benim Çocuğum Yapmaz Demeyin: Ergenlik Dönemi Riskleri ve Aile İçi Güven

Ergenlik dönemi genelde zorlayıcı bir süreç. Çocuklar bu dönemde hem fiziksel hem duygusal olarak değişiyorlar. Bu değişim bazı riskler de barındırıyor. Ergenlik döneminde ailelerin dikkat etmesi gerekenler neler peki?

Benim Çocuğum Yapmaz Demeyin: Ergenlik Dönemi Riskleri ve Aile İçi Güven

Ebeveynler asla "Benim çocuğum yapmaz" dememeli.

Benim Çocuğum Yapmaz Demeyin: Ergenlik Dönemi Riskleri ve Aile İçi Güven 1
Yapılan en büyük yanlışlardan biri "çocuğum yapmaz" anlayışı. Bazı aileler çocuklarının kötü alışkanlıklarının olmayacağını düşünüyor. Bu da sorunun fark edilmesini geciktiriyor. O yüzden ailelerin bu konularda gerçekçi olması gerekiyor.

Çocuğunuz her şeyi gizliyor mu?

Ergenlik dönemi çocukların biraz daha yalnızlık isteğinin arttığı bir dönem. Ama kontrolsüz şekilde odada yalnız bırakmak çocukların riskli davranışlarının fark edilmesini geciktiriyor. Burada güven ve kontrol dengeli şekilde uygulanmalı!

Sürekli baskı uygulamak doğru değil.

Çocuğunuzun her davranışını sorgulamak, sürekli eleştirmek sizden uzaklaşmasına neden olabilir. Sürekli baskı olduğunda çocuklar daha çok gizlemeye başlıyorlar. O yüzden ergen çocuğunuzla üzerinde baskı kurmadan iletişim kurmayı denemelisiniz.

Arkadaş çevresi aileden daha önemli hale geliyor.

Benim Çocuğum Yapmaz Demeyin: Ergenlik Dönemi Riskleri ve Aile İçi Güven 2
Ergenlik döneminde çocuklar ailelerinden uzaklaşıp arkadaşlarıyla daha fazla yakınlaşıyorlar. Bu dönemdeki arkadaşlar çocukların hayatında belirleyici oluyor. Çünkü çocuğunuz kabul görebilmek için yapmayacağı şeyleri yapabiliyor.

Telefonlar artık en büyük risk!

Eskiden çocukların çevresini kontrol etmek yetiyordu. Ama şimdi en büyük risk telefonlarda. Çocuklar siber zorbalık ve daha birçok tehlikeye telefonda maruz kalabiliyorlar. Bu yüzden çocuğunuza telefonu kontrolsüz şekilde vermemeniz gerekiyor.

Aşırı yasakçı bir aile olmamak gerek.

Benim Çocuğum Yapmaz Demeyin: Ergenlik Dönemi Riskleri ve Aile İçi Güven 3
Aşırı yasakçı ailelerin katı kuralları anlık işe yarıyor gibi görünse de aslında ergenlerin gizli işler yapmasına neden oluyor. Yani baskı arttıkça ergenlerin gizlilikleri de artıyor. Kuralların olduğu ama baskının ve yasakların aşırıya kaçmadığı bir ailede sağlıklı iletişim mümkün oluyor.

Çocuğunuzun ani değişimlerini dikkate almalısınız elbette!

Benim Çocuğum Yapmaz Demeyin: Ergenlik Dönemi Riskleri ve Aile İçi Güven 4
Ani öfke patlamaları, içine kapanma, uyku düzeninin bozulması ya da başka değişimler varsa bunlar dikkate alınmalı. Bunlar ergenlikte olabilecek davranışlar olsa da sadece ergenlik denilip geçilmemesi lazım. Bu tarz davranış değişiklikleri psikolojik zorlanmanın nedeni olabilir.

Güven ilişkisini kurmanın yolu bulunmalı.

Çocuğunuzla aranızda bir güven bağı kurmanız gerekiyor. Ama sadece lafta "sana güveniyorum" demek yetmez. Bunu çocuğunuza hissettirmeniz gerekiyor. Güveniyorum dedikten sonra sürekli öğüt vermek ya da yargılamak doğru değil.

Çocukları korkutmak, yapılmaması gereken bir şey.

Bazı aileler otoriteyi korku ile sağlamaya çalışıyor. Ama korkuya dayalı olduğunda çocukla ebeveynler arasında problemler ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklara korkutarak değil, onlara nedenleri anlatılarak kurallar koyulmalı.

Çocuğunuzun sorunlarını görmezden gelmeyin!

Benim Çocuğum Yapmaz Demeyin: Ergenlik Dönemi Riskleri ve Aile İçi Güven 5
Ergenler bu dönemde depresyon, anksiyete ya da kaygı bozukluğu yaşayabiliyorlar. "Genç işte" diyerek bunları görmezden gelmek doğru değil. Bunlarla baş eden çocuğunuza yardım etmeniz gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
ergenlik aile Lider Koleji
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.