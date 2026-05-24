Çocuğunuzun Duygusal Zeka (EQ) Yaşını Buluyoruz!

Çocuğunuzun duygusal zekasını ölçelim mi?

1/8 Çocuğunuzun bir film izlerken veya gerçek hayatta birinin ağladığına şahit olduğunda yüzündeki ifade genelde nasıl şekilleniyor? Durumu garipsiyor, gülüyor veya tamamen ilgisiz kalarak oradan uzaklaşıyor. Ne yapacağını bilemediği için donup kalıyor ve gözlerini kaçırıyor. Sadece mantıklı bir sebep arıyor, işin duygu kısmıyla hiç ilgilenmiyor. Yüzü düşüyor, karşısındakinin üzüntüsünü hissedip destek olmaya çalışıyor.

2/8 Çok istediği bir şeyi başardığında bu sevinci dışarı nasıl yansıtıyor? Başarısını başkalarının gözüne sokup onları küçümseyen bir tavır takınıyor. Sevincini abartılı yaşıyor, kutlama yaparken etrafı devirip kırıyor. Sadece kendi içinde yaşıyor, mutluluğunu kimseyle paylaşmıyor. Mutluluğunu doğal bir şekilde paylaşıyor ve başkalarının çabasını da takdir ediyor.

3/8 Ona gününün nasıl geçtiğini sorduğunuzda size genelde nasıl cevap veriyor? Omuz silkiyor. Pek oralı olmuyor. "İyi" veya "kötü" gibi tek kelimelik çok kısa cevaplar veriyor. Sadece yaptıklarını sırasıyla anlatıyor, ne hissettiğine hiç değinmiyor. "Heyecanlıyım", "biraz gerginim" veya "gururluyum" diyerek duygusunun adını koyuyor.

4/8 Siz acil bir işle uğraşırken o size heyecanla bir şey anlatmaya çalışıyorsa bu durumu nasıl okuyor diye sorsak? Meşgul olduğunuzu fark etmiyor, dinlemediğiniz için bağırarak dikkatinizi çekmeye çalışıyor. Dinlemediğinizi görünce çok öfkeleniyor ve kapıyı çarpıp gidiyor. Kendi kendine konuşmaya devam ediyor, dinleyip dinlememenizi hiç umursamıyor. Meşgul olduğunuzu anlıyor ve "İşin bitince anlatırım" diyerek size alan açıyor.

5/8 Şaka yaparken kantarın topuzunu kaçırıp birini kırdığını fark ettiği an ne yapıyor? Yaptığı şakaya gülmeye devam ediyor ve karşı tarafı alınganlıkla suçluyor. Kötü niyeti olmadığını bağırarak ispat etmeye çalışıp hemen savunmaya geçiyor. Utancından tamamen içine kapanıyor ve o kişiden köşe bucak kaçıyor. Karşı tarafın yüzündeki düşüşü fark ediyor ve anında samimi bir şekilde özür diliyor.

6/8 Kuralları belli olan ve halihazırda oynanan bir oyuna veya gruba sonradan dahil olması gerektiğinde ne yapıyor? Hemen kuralları kendi istediği gibi değiştirmeye çalışıyor. Onlar özel olarak davet edene kadar dışarıda bekleyip adım atmıyor. Grubun işleyişini sürekli eleştirip ortamın neşesini bozuyor. Önce grubu biraz izliyor ve onların ritmine ayak uydurarak doğal bir giriş yapıyor.

7/8 Çok ilgisini çeken ama öğrenmesi zaman alan yeni bir hobiye başladığında süreci nasıl yönetiyor? İlk denemede mükemmel yapamadığı an her şeyi fırlatıp bırakıyor. Sadece ona bir ödül vadedildiği sürece o işe devam ediyor. Hata yapmaktan o kadar korkuyor ki yeni bir şey denemekten tamamen kaçınıyor. Başlangıçta zorlansa da bunun bir süreç olduğunu kabullenip sabırla devam ediyor.