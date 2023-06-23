Benim Güzel Ailem dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? TRT1 yayın akışı

Benim Güzel Ailem dizisi ekran macerasına başladı. Dizinin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak edildi. Çarşamba akşamları yayınlanan Benim Güzel Ailem, üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini bir araya getiriyor. İşte Benim Güzel Ailem oyuncuları, konusu ve 23 Haziran TRT1 yayın akışı...

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Özyağcılar

Seray Gözler

Onur Buldu

Melis Babadağ

Toprak Can Adıgüzel

Serra Pirinç

Nergis Kumbasar

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NE?

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar...

23 HAZİRAN TRT1 YAYIN AKIŞI

06:25 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:15 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yerli Dizi

22:35 Benim Güzel Ailem

01:35 Yerli Dizi

03:45 Seksenler

