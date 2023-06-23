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Benim Güzel Ailem dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? TRT1 yayın akışı

23.06.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in yeni sezon dizilerinden biri olan ve dijital medya platformu Tabii'de de yayınlanan Benim Güzel Ailem, geçtiğimiz gün ilk bölümüyle televizyon ekranlarına geldi. Bu akşam tekrar bölümünün TRT1 yayın akışı listesinde yer almasıyla dizinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak edildi. Peki, Benim Güzel Ailem dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? TRT1 yayın akışı...

Benim Güzel Ailem dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? TRT1 yayın akışı

Benim Güzel Ailem dizisi ekran macerasına başladı. Dizinin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak edildi. Çarşamba akşamları yayınlanan Benim Güzel Ailem, üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini bir araya getiriyor. İşte Benim Güzel Ailem oyuncuları, konusu ve 23 Haziran TRT1 yayın akışı...

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Özyağcılar

Seray Gözler

Onur Buldu

Melis Babadağ

Toprak Can Adıgüzel

Serra Pirinç

Nergis Kumbasar

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BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NE?

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

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Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar...

23 HAZİRAN TRT1 YAYIN AKIŞI

06:25 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yerli Dizi
22:35 Benim Güzel Ailem
01:35 Yerli Dizi
03:45 Seksenler

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