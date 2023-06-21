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BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU VE OYUNCULARI: TRT 1'in yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir, oyuncuları kimler?

21.06.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler ve Melis Babadağ'ın başrollerini paylaştığı dizi, TRT 1'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İzleyicide merak uyandıran bu yapım, üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini konu edinecek. Peki, Benim Güzel Ailem konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Benim Ailem dizisinin konusu ve oyuncuları...

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU VE OYUNCULARI: TRT 1'in yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir, oyuncuları kimler?

Benim Güzel Ailem dizisi ilk bölümüyle 21 Haziran 2023 Çarşamba günü görücüye çıkıyor. Sadullah Çelen'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Baykut Baden kaleme aldı. Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ve oyuncuları internette araştırılıyor. İşteTRT 1'in yeni dizisi Benim Güzel Ailem'in konusu ve oyuncu kadrosu...

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BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NEDİR?

Benim Güzel Ailem dizisi üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini bir araya getirip ele alıyor.

İzleyenler Akyol Ailesi'nin yaşamına tanık olacak.

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Benim Güzel Ailem dizisi oyuncu kadrosu:

Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Ebrar Karabakan, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Tolga Ortancıl, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu.

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BENİM GÜZEL AİLEM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Benim Güzel Ailem dizisi megakent İstanbul'un tarihi semtlerinde çekiliyor.

Edinlen bilgiye göre dizi çekimleri Beşiktaş ve Galata gibi ilçelerde gerçekleştirildi.

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