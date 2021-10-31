Benim Hayatım dizisi nerede çekiliyor? Benim Hayatım dizisinin oyuncuları kimler?

Benim Hayatım dizisi dikkat çekici konusu ve başarılı oyuncuları ile seyirciler üzerinde ilk bölümden ilgi uyandırdı. Ekranların en çok izlenen dizisi olmaya aday olan Benim Hayatım'da Koray Şahinbaş, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Savaş Özdemir gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İşte merak edilenler...
Benim Hayatım dizisi İstanbul'un çeşitli semt ve ilçelerinde çekiliyor.
Benim Hayatım dizisinde hayatın zorluklarına karşı ailesiyle birlikte hayallerinin peşinden gitmek için İstanbul2a taşınan bir kızın hikayesi işleniyor.
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