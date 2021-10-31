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Benim Hayatım dizisi nerede çekiliyor? Benim Hayatım dizisinin oyuncuları kimler?

31.10.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak'ın yer aldığı ekranların yeni dizisi Benim Hayatım her pazar Star TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Benim Hayatım dizisinin yönetmenliği Orkun Çatak'a, senaryosu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'ye ait. İşte merak edilenler...

Benim Hayatım dizisi nerede çekiliyor? Benim Hayatım dizisinin oyuncuları kimler?

Benim Hayatım dizisi dikkat çekici konusu ve başarılı oyuncuları ile seyirciler üzerinde ilk bölümden ilgi uyandırdı. Ekranların en çok izlenen dizisi olmaya aday olan Benim Hayatım'da Koray Şahinbaş, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Savaş Özdemir gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İşte merak edilenler...

Benim Hayatım dizisi nerede çekiliyor? Benim Hayatım dizisinin oyuncuları kimler?

BENİM HAYATIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Benim Hayatım dizisi İstanbul'un çeşitli semt ve ilçelerinde çekiliyor.

BENİM HAYATIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Benim Hayatım dizisinde hayatın zorluklarına karşı ailesiyle birlikte hayallerinin peşinden gitmek için İstanbul2a taşınan bir kızın hikayesi işleniyor.

BENİM HAYATIM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Nilsu Berfin Aktaş : Hayat
  • Genco Özak : Ali
  • Koray Şahinbaş : Yadigar
  • Aleyna Solaker : Yasemin
  • Öykü Çelik : Meral
  • Savaş Özdemir : Ökkeş
  • Pelin Uluksar : Ahu
  • Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz
  • Önder Açıkbaş : Vedat
  • Nilüfer Açıkalın : Şaheste
  • Hira Koyuncuoğlu : Pınar
  • Esra Ronabar : Handan
  • Zeynep Kumral : Zehra
  • Ali Burak Ceylan : Ufuk
  • Belgin Şimşek : Heves


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Anahtar Kelimeler:
Star TV
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