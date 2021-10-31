Benim Hayatım dizisi nerede çekiliyor? Benim Hayatım dizisinin oyuncuları kimler?

Benim Hayatım dizisi dikkat çekici konusu ve başarılı oyuncuları ile seyirciler üzerinde ilk bölümden ilgi uyandırdı. Ekranların en çok izlenen dizisi olmaya aday olan Benim Hayatım'da Koray Şahinbaş, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Savaş Özdemir gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İşte merak edilenler...

BENİM HAYATIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Benim Hayatım dizisi İstanbul'un çeşitli semt ve ilçelerinde çekiliyor.

BENİM HAYATIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Benim Hayatım dizisinde hayatın zorluklarına karşı ailesiyle birlikte hayallerinin peşinden gitmek için İstanbul2a taşınan bir kızın hikayesi işleniyor.

BENİM HAYATIM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Nilsu Berfin Aktaş : Hayat

Genco Özak : Ali

Koray Şahinbaş : Yadigar

Aleyna Solaker : Yasemin

Öykü Çelik : Meral

Savaş Özdemir : Ökkeş

Pelin Uluksar : Ahu

Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz

Önder Açıkbaş : Vedat

Nilüfer Açıkalın : Şaheste

Hira Koyuncuoğlu : Pınar

Esra Ronabar : Handan

Zeynep Kumral : Zehra

Ali Burak Ceylan : Ufuk

Belgin Şimşek : Heves



